PP critica que el único debate que exista en Podemos sea el de "puestos" y les pide que se "aclaren"

13/02/2017 - 12:13

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Teodoro García, ha criticado que en Podemos, que este fin de semana ha elegido al Consejo Ciudadano en su asamblea en Vistalegre, "el único debate que ha existido es el de puestos", por lo que le ha pedido que "se aclaren".

MURCIA, 13 (EUROPA PRESS)

García, que ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa tras valorar los resultados del Congreso Nacional de los 'populares', ha expresado su deseo de conocer la opinión de los dirigentes de la formación morada sobre temas "importantes" para la Región, como agua, infraestructuras o bajada de impuestos, de los que se habló, según ha defendido, en el Congreso del PP.

"Alzan mucho la voz, parece que se les oye mucho, tienen un discurso ruidoso pero cuando se paran a pensar, no piensan en nada y en sus congresos y asambleas no tratan los temas importantes, por lo que le pedimos que se aclaren y después intenten trasladar a la opinión pública su mensaje de la forma más moderada, ya que vamos a empezar la tramitación de los presupuestos y no es bueno para ninguna comunidad ni la sociedad que este año no haya presupuestos", ha manifestado.

A su juicio, el PSOE "debe sentarse a hablar con el PP de cosas del presupuesto que no le gusten", mientras que Podemos "está intentando ser una fuerza extraparlamentaria, según el modelo de Pablo Iglesias".

Así, ha demandado a los dirigentes de Murcia de Podemos que "piensen en los ciudadanos que viven en la Región y en los temas importantes, que llegue el AVE y el agua de donde sobra a donde falta, y para eso hace falta un presupuesto este año y no prorrogar el anterior y que nos sentemos a hablar".