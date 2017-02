Entrena apunta a "este mismo mes" para la aprobación del presupuesto de la Diputación

13/02/2017 - 12:17

El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, ha indicado que espera que "este mismo mes" puedan aprobarse los presupuestos de la institución provincial, sin que contemple "la posibilidad" de tener que prorrogar las cuentas del pasado año.

GRANADA, 13 (EUROPA PRESS)

Entrena ha indicado que el equipo de gobierno que preside, del PSOE, está "hablando" con los distintos grupos políticos para la aprobación de las cuentas de la Diputación, en el transcurso de los desayunos informativos organizados por Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol en colaboración con Atlantic Copper, Orange y Grupo Abades, donde ha sido presentado por la secretaria general del PSOE de Granada, Teresa Jiménez; y al que han asistido las consejeras de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, y de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz; así como el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, entre otros.

Desde la "propuesta" planteada por el gobierno provincial, que ha recordado que está "en minoría" al contar con once de los 27 diputados del pleno, Entrena ha resaltado que hay cuestiones que no están resueltas "por no existir" aún Presupuestos Generales del Estado.

Su gobierno en la Diputación "sabe escuchar" y "recoger lo bueno que nos pueda aportar el resto de grupos políticos", ha añadido mostrándose optimista con la aprobación de unas cuentas que, en relación con 2016, ha indicado que cerrarán "seguramente" con un superávit de más de 20 millones de euros.

Preguntado por si vería positiva la inclusión de algunos de estos partidos en el gobierno provincial, ha recordado que los grupos que lo apoyaron en su investidura consideraron que "su papel debía de estar en la oposición" por lo que "es un tema que no depende exclusivamente" de su equipo.

"Si esas circunstancias cambian, evidentemente el gobierno será receptivo", ha señalado el presidente para quien "cuanta más gente podamos estar aportando en la provincia" al frente de la Diputación "será mejor".

Sobre la posibilidad de articular un retén de bomberos en la estación de esquí de Sierra Nevada, Entrena ha afirmado que "todas las instituciones y entidades que nos beneficiemos de esa mejora de la seguridad debemos aportar algo para conseguir ese objetivo".

Aún así, el tema está "técnicamente cubierto" y "no hay ningún problema en el servicio de extinción de incendios en la Sierra", ha añadido el máximo representante de la institución provincial.

En el ámbito cultural, José Entrena se ha referido a la configuración de las rutas lorquianas que "queremos que funcione de una manera similar" al modo en que lo hacen en la capital granadina los itinerarios por los edificios de la Dobla de Oro en el Albaicín, y llegando a "los lugares de la vida y la muerte de Lorca" y enclaves destacados en su bibliografía como Moclín.

Asimismo, se ha referido a la "dotación presupuestaria para poner en valor la Granada Romana" planteada por su gobierno para "actuar sobre el patrimonio" de municipios como Guadix y Salar.