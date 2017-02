Puig pide a todos los partidos que piensen "siempre en el interés general" y "menos en sus propias organizaciones"

13/02/2017 - 12:17

El presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha rehusado este lunes pronunciarse sobre los congresos celebrados por PP y Podemos el pasado fin de semana porque "cada partido tiene su posición en cuanto a las ideas y su organización", aunque ha asegurado que quiere que tanto el suyo como los demás "piensen siempre en el interés general, en lo que es mejor para los ciudadanos y piensen menos en sus propias organizaciones".

VALENCIA, 13 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado este lunes Puig en un acto en el Palau de la Generalitat al ser preguntado sobre los cónclaves celebrados en Madrid, ante los que ha manifestado no querer "entrometerse" en la vida interna de otros partidos.

Asimismo, cuestionado sobre el acto del PSOE del sábado en Madrid en el que participó la presidenta andaluza, Susana Díaz, e indicó que tiene "fuerzas, ganas e ilusión", que le encanta "ganar" y que está "animada", aunque no desveló si prevé presentarse a las primarias para la Secretaría General del PSOE, ha dicho que "ahora que se han acabado los congresos de Podemos, PP y Ciudadanos" va a haber tiempo para hablar del que celebrará el PSOE.

Respecto a Susana Díaz ha indicado: "Ni me ocupa ni me preocupa en estos momentos excesivamente esta cuestión; me preocupan las ideas, pero eso hablaremos en otro ámbito esta semana", ha dicho.