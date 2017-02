Aguirre ve "muy bien" que Asúa opte a presidir PP madrileño y pide "puerta abierta a incertidumbre" sobre otras opciones

13/02/2017 - 12:20

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado este lunes que le parece "muy bien" que el presidente de PP de Chamberí y exconcejal del Ayuntamiento de la capital, Luis Asúa, presente su candidatura a presidir el PP madrileño, a la vez que ha pedido "dejar abierta la puerta a la incertidumbre" sobre otras candidaturas.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Así lo ha afirmado Aguirre este lunes en una rueda de prensa, en la que ha reiterado en varias ocasiones que la "noticia" es que ella no se va a presentar a presidir el PP de Madrid, porque ya dimitió de ese cargo.

"La noticia es que yo no me voy a presentar. Todavía no se ha producido la convocatoria del Congreso, no voy a valorar nada; dejemos abierta la puerta a la incertidumbre", ha pedido la popular, quien ha señalado que "no hay candidatos de momento"

Respecto a la intención de Asúa de presentar su candidatura, Aguirre ha señalado que le parece "muy bien". "Está en su derecho, ha explicado su motivo", ha apuntado.