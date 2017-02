La Junta insta al Gobierno central a sacar un decreto para garantizar las oposiciones de Educación para 2017

13/02/2017 - 12:41

La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, ha afirmado que ha insistido al Ministerio de Educación para que publique un decreto para que las ofertas de empleo público puedan continuar con su trayectoria prevista. De la Calle ha apuntado que la Consejería de Hacienda "considera que el procedimiento está totalmente en marcha y tiene que salir a flote. Si hay alguna duda, con un 'decretito' se arregla todo".

MÁLAGA, 13 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas en Málaga este lunes, ha explicado que la Consejería ha mantenido una reunión con el Gobierno central "en el que nos han dicho que, por la prórroga de los presupuestos, la parte educativa no se aprueba sino solamente la parte económica". Al tiempo, ha comentado que espera que el Ministerio "en vez de atemorizar, arregle sus papeles de la forma más adecuada", por lo que "todas las oposiciones que va a haber en Andalucía, no solo las de Educación sino las de Función Pública y de Sanidad, seguirán su trayectoria como estaba prevista".

Asimismo, ha detallado que la Consejería mantuvo una reunión con los sindicatos "en la que hemos contado lo que nos han dicho en Madrid, para que tuviesen la información correspondiente de cómo nos estaban amenazando".

Del mismo modo, ha adelantado que esta semana se reunirá con este colectivo: "vamos a seguir la hoja de ruta planteada, y esa se comunicará y se negociará con los sindicatos para que sea lo más amplia posible y en los términos que habíamos señalado en otras ocasiones".

Preguntada por si la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2017 afecta a la convocatoria de oposiciones, ha dicho que "hay distintas opiniones". "Desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública pensamos que la prórroga --de los PGE-- es completa y no se puede someter a un pánico e incertidumbre. Está totalmente en marcha el procedimiento, y tiene que salir a flote", ha concretado De la Calle.

EDUCACIÓN CONCERTADA

Sobre los conciertos con las escuelas concertadas, ha insistido en transmitir seguridad a las familias y a los alumnos. "Los niños que estén escolarizados van a seguir escolarizados", ha agregado.

En este punto, ha comentado que la demografía "no solo se sufre en la escuela pública, sino también en la privada", aunque ha añadido que afecta mínimamente porque donde conviven las escuelas públicas y concertadas "son en los centros urbanos, donde el descenso --de natalidad-- es algo menor que en otras zonas rurales, que es donde la escuela concertada ni se acerca".

De la Calle ha aclarado que "puede ocurrir que se elimine alguna unidad", explicando que "si hay Primero A y Primero B, seguirá Primero A y si no hay niños en Primero B, se quitará".

"Se escolarizarán todos aquellos niños que les corresponde en su momento, y habrá que tener en consideración que donde no existan niños no me pedirán que ponga un profesor, porque eso sería ir en contra del aprovechamiento de los recursos públicos", ha subrayado.

Preguntada sobre los plazos del procedimiento de los conciertos, ha concretado que aún "estamos en el periodo", agregando que "ahora mismo en la Consejería hay reuniones constantes con las asociaciones con objeto de ir negociando". Asimismo, ha sostenido que "en pocos días podrá salir el tema claramente definiendo hacia dónde vamos".

Por otro lado, ha señalado que también hay que tener en cuenta el proceso de escolarización. "Se solapan dos procedimientos, el de la escolarización junto a la planificación de los conciertos". Igualmente, ha insistido en transmitir tranquilidad "porque vamos a actuar con el rigor y la ética que debe gobernar el principio de autoridad".

FUTURO INFORME PISA

Por otro lado, cuestionada sobre cómo se está preparando el informe PISA para mejorar los resultados, la consejera de Educación ha comentado que "me horrorizaría pensar que solamente nos preparamos para conseguir nuevos resultados".

"Tomamos nota de cuáles son nuestras debilidades en el conocimiento de las tres competencias que se evalúan en PISA", ha afirmado, al tiempo que ha añadido que esto se engloba en el plan de éxito educativo "que estamos aplicando para ir progresando y mejorando".

Por último, ha planteado tomar en consideración otras evaluaciones educativas como la de la Unesco. "Ahí se evalúan además de las tres competencias --de PISA-- muchísimas otras más, que insisto en que eso sí que prepara a ciudadanos para el futuro", ha concluido.