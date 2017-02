(ampliación) congreso pp. rajoy explica que la "prioridad" de cospedal debe ser el gobierno y maíllo llevará "el día a día" de génova

13/02/2017 - 12:55

- Rechaza ahora limitar mandatos porque "debe ser una decisión voluntaria de las personas"

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, explicó este lunes que el nombramiento de Fernando Martínez Maíllo como coordinador general del partido responde a que ahora le toca gestionar "el día a día" de Génova porque la secretaria general, María Dolores de Cospedal, también es ministra de Defensa y su "prioridad" debe ser trabajar para el Ejecutivo.

En una entrevista en Televisión Española recogida por Servimedia, Rajoy justificó así el cambio que ha realizado en la cúpula del PP durante el 18 Congreso Nacional celebrado este fin de semana en la Caja Mágica de Madrid, donde fue elegido presidente del partido por cuarta vez consecutiva.

"Yo me dedicaré al partido un poco los fines de semana y los lunes, igual que Cospedal, y por eso nombramos al coordinador general", dijo tras recordar que esta figura también existió entre 1996 y 1999 con José María Aznar como presidente, Francisco Álvarez-Cascos como vicepresidente del Gobierno y secretario general del PP y Ángel Acebes como coordinador general.

Rajoy adujo que Cospedal no pierde competencias en Génova con este nuevo organigrama. En todo caso, dijo, "pierde las mismas atribuciones que pierdo yo". "Es la secretaria general y lo ha hecho muy bien, pero ninguno de los dos vamos a estar allí al frente. Lógicamente el día a día lo tiene que llevar Maíllo, y María Dolores y yo llevaremos algunos temas".

Además, negó que el ascenso de Maíllo pretenda restar poder a Cospedal para mantener un equilibrio entre ella y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Rajoy aseguró que son "dos personas que están ahí y continúan ahí porque confío en ellas y además lo han hecho muy bien, y como lo han hecho muy bien no tengo que cambiarlas".

"CON GANAS" DE SEGUIR

Rajoy dijo sentirse "muy apoyado" por su partido, tanto ahora como en los años anteriores en los que la crisis económica obligó a realizar reformas con consecuencias para los ciudadanos y en los que el Partido Popular estuvo acosado por numerosos escándalos de corrupción.

Aseguró que es "un honor" que los compromisarios que han participado en el 18 Congreso Nacional del PP le hayan reelegido con más del 95% de los votos y no descartó volver a presentarse dentro de cuatro años, cuando llegue el siguiente cónclave.

"Tengo ganas, tengo ilusión, sé lo que hay que hacer y también lo que no hay que hacer", dijo. "Acabo de ser reelegido presidente del Gobierno a finales de octubre y presidente del partido ayer. Plantearme lo que voy a hacer dentro de equis tiempo es un poco arriesgado por mi parte. Yo me encuentro bien, con ganas, la tarea de gobierno no la hemos terminado".

Rajoy manifestó su rechazó a limitar el número de mandatos del presidente del Gobierno porque esa restricción legal "no existe" en Europa "ni en Reino Unido, ni en Italia, ni en España, ni en ninguno".

Subrayó que Angela Merkel se presenta ahora a las elecciones generales en Alemania por cuarta vez tras tres mandatos y 12 años como canciller del país.

Reconoció que la limitación de mandatos es una de las exigencias incluidas por Ciudadanos en el pacto de investidura con el PP, pero matizó que una claúsula así es "clásica de los regímenes presidencialistas" en América, pero no en Europa.

"El acuerdo con Ciudadanos contempla hablar de este asunto y yo estoy dispuesto a verlo. Eso se puede hacer en los sistemas presidencialistas, pero aquí al presidente lo elige el Parlamento, son sistemas diferentes y esto debe ser una decisión voluntaria de las personas", sentenció.

