Unas 4.000 familias se beneficiarán de las ayudas al alquiler que tramita la Oficina de Vivienda

13/02/2017 - 13:06

Unas 4.000 familias se beneficiarán de las ayudas al alquiler que tramita la Oficina de Vivienda, que se ha ubicado de forma provisional en la sede del Archivo Regional, en la Biblioteca Central de Cantabria.

SANTANDER, 13 (EUROPA PRESS)

Se trata de una estimación, en la línea del año pasado, que ha ofrecido el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, quien ha visitado hoy la oficina, que ha concertado 6.319 citas desde su puesta en marcha el pasado 16 de enero y que ha atendido a más de 4.600 personas --unas 1.600 no han acudido pese a tener cita previa--.

Aunque el consejero no dispone aún de los datos definitivos puesto que las ayudas todavía se pueden tramitar esta semana, sí ha apuntado que la "previsión" es de unas 4.000 familias beneficiarias, y ha apuntado que la mayor parte "repite", ya que son subvenciones por un año ampliable a otro, y que el Gobierno de Cantabria ha prorrogado "excepcionalmente" a un tercero, si bien Mazón ha subrayado que se trata de una ayuda "temporal, para salir del paso".

Este año, como novedad, se ha implantado el sistema de cita previa en la Oficina, que han utilizado dos tercios de los solicitantes (4.000) y que ha permitido reducir el tiempo de espera de casi media hora el pasado ejercicio a cinco minutos en el actual. La mayoría de citas han sido por la mañana (56% frente a 44% por la tarde) y en primera semana el 31%.

"El funcionamiento es estupendo; la pena es que haya que dar tantas ayudas porque la gente lo necesita", ha valorado el consejero, que ha recordado que las ayudas ascienden a 4,6 millones de euros pero se trata de una partida ampliable.

Preguntado por los retrasos en el pago, el titular de Vivienda ha reconocido que el año pasado "hubo un problema" de tesorería en varios pagos por parte de la Consejería de Economía y Hacienda, pero no de su departamento, que "con arreglo a nuestros presupuestos, lo tramitábamos todo en plazo".

Sin embargo, "ahora está prácticamente al día", ha asegurado Mazón, que ha recordado que "lo normal es pagar dos meses después". "Este año vamos a intentarlo; Hacienda nos ha dicho que lo va a hacer", ha confirmado.

Entre los requisitos para poder cobrar la ayuda están que los ingresos no superen tres veces el IPREM, no tener vivienda en propiedad, contar con un contrato de alquiler, no serfamiliar directo ni socio del arrendador y tener fijada la residencia en Cantabria.

DESAHUCIOS

Por otra parte, a preguntas de la prensa, el consejero ha atribuido a una cuestión estadística las diferencias en las cifras de personas desahuciadas que maneja Podemos y el Gobierno.

Según Mazón, "la mayor parte de las veces" las estadísticas judiciales no diferencian el tipo de inmuebles --si son fincas rústicas, locales comerciales, etcétera-- por lo que los datos incluyen casos que no son de "emergencia habitacional".

"Esas cifras hay que filtrarlas y depurarlas, porque hay todo tipo de inmuebles" incluidos en ellas, ha insistido el consejero.