Galiana destaca que el taller de fomento de lectura de prensa crea "ciudadanos críticos y constructivos"

13/02/2017 - 13:22

El consejero de Educación, Formación y Empleo, Alberto Galiana, ha destacado que los talleres de fomento de lectura de prensa en la escuela, sirven para "fomentar que le vean un uso más práctico al hecho de leer, y también crea ciudadanos críticos y constructivos".

LOGROÑO, 13 (EUROPA PRESS)

Ha señalado que se también se apuesta por una "sociedad que asienta los valores democráticos para los cuales la prensa en un valor indiscutible". Además, ha reconocido que la iniciativa "supone también Responsabilidad Social Corporativa" de los periodistas riojano, a través de un programa - que imparte la Asociación de la Prensa de La Rioja, en la que junto a la Consejería de Educación colabora 'la Caixa'- que "esperamos vaya creciendo y consolidándose".

Galiana ha realizado estas manifestaciones tras acudir a uno de estos talleres que se han desarrollado en el Instituto 'Cosme García', y al que también han acudido el presidente de la Asociación de la Prensa de La Rioja, Javier Alonso, el director del Instituto, Jesús Ruiz, el director de Banca de Instituciones La Rioja de CaixaBank, Alberto Marín, y la responsable de impartirlo, Raquel López-Dávalos.

En el taller los estudiantes repasan la agenda informativa y su reflejo en los periódicos locales, conocen el día a día de la redacción de un medio de comunicación, aprender a diferenciar opinión de información y a distinguir las fuentes de una noticia. A través de varios ejemplos, los participantes comprueban como las redes sociales o whatsapp no son medios de información, tan sólo canales de comunicación a través de los cuales se propagan o se hacen virales diversos bulos.

Alonso ha destacado que en dos años el taller va a llegar a 1.000 alumnos de la ESO, hasta alcanzar 17 centros educativos, si bien la idea para el próximo curso "es que crezca" la actividad.

Ha destacado que "los periodistas siempre decimos que sin periodistas no hay periodismo; y sin periodismo, no hay democracia", algo que hay que tener en cuenta, y lo que busca el taller es que la segunda parte "sea cierto, porque no habrá periodismo sino hay lectores, y estos son lectores críticos".

ASIGNATURA PERIODÍSTICA

Alonso ha querido dejar claro que "no se busca fomentar vocaciones periodísticas, sino generar espíritu crítico". En este punto, ha recordado que la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, que agrupa a 21.000 periodistas, "está dando un paso más, para a ver si conseguimos en la próxima reforma educativa que haya algún módulo o asignatura relacionada con medios de comunicación".

En relación al taller que se imparte en los diferentes centros escolares, ha señalado que los estudiantes "son más conocedores de la actualidad nacional e internacional que la regional y local". De hecho "cuesta que sepan quién es el presidente de La Rioja, y si conocen quien es Donald Trump".

El director del IES 'Cosme García', Jesús Ruiz, ha resaltado que enmarcaban la iniciativa dentro de su objetivo de "formar a ciudadanos", y que "a través de la prensa puedan estar bien informados", mientras que el director de Banca de Instituciones La Rioja de CaixaBank, Alberto Marín, ha señalado que su institución "apuesta por la educación, ya que ésta es la mejor manera de contar con una sociedad más justa, más cohesionada y mejor". De ahí, que "sepamos discernir en el mundo de la información de lo que es importante o no y ser críticos en la lectura", ha concluido.

Tres de los alumnos de los talleres, Javier, Alba y Félix, han señalado que "es una buena iniciativa que invita a leer prensa y estar más informados", aunque han admitido que no lo hacían habitualmente, siendo la televisión e internet los canales preferidos para informarse. Finalmente, han señalado que en su tiempo libre no comentan las noticias de actualidad.