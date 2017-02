La Generalitat pone en marcha el plan de ayudas para rehabilitar viviendas y mejorar la eficiencia energética

La Generalitat ha presentado este lunes el Plan de Reforma Interior de Viviendas (Renhata) 2017, por el que destinará 4 millones de euros en ayudas para la reforma de inmuebles --cocinas, baños y obras de accesibilidad-- y para la mejora de la eficiencia energética de los mismos, mediante la sustitución de viviendas y calderas, que se prevé beneficien a unas 3.000 familias.

El plan se divide en dos partes, ya que por un lado están las ayudas a la reforma de baños, cocinas y accesibilidad, con 3 millones de euros de dotación y gestionado desde la Conselleria de Vivienda, y por otra las encaminadas a la sustitución de calderas y ventanas, de 1 millón de euros y tramitadas desde Economía.

Según ha explicado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el objetivo es "mejorar la calidad de vida de las personas" a través de la mejora de las condiciones de sus viviendas al tiempo que se dinamiza el empleo en el sector de la construcción, que desde la crisis se ha situado "en un espacio de negatividad" y que cuenta con grandes empresas y un saber hacer que "no se puede desperdiciar".

Ha explicado que aunque la construcción y sus subsectores no pueden ser el motor único de la economía, como ocurrió antes de la crisis, la salida de ésta "también pasa por mejorar la situación de la construcción". "Tenemos el 'know how' y la posibilidad de hacer bien las cosas", ha incidido.

Puig ha resaltado que esta es una apuesta "sincera pero limitada" que tiene "voluntad de permanencia" en el tiempo y, en este sentido, ha señalado que habrá un Renhata II que vendrá con mayor dotación económica. Este es "un inicio, no un final", ha subrayado, para agregar que esa dotación sería aún mayor si hubiera una mejor financiación autonómica.

"Esto es el principio de una gran operación a favor de la rehabilitación, de la economía y de las personas", ha dicho Puig, que también ha resaltado el trabajo conjunto de Economía y Vivienda en esta materia.

REHABILITACIÓN INTERIOR

Por su parte, la consellera de Vivienda, María José Salvador, ha afirmado que las administraciones han concedido tradicionalmente ayudas para la mejora de los elementos comunes de las edificaciones, pero no para el interior de las viviendas, que es "donde pasamos la mayor parte del tiempo", por lo que ha defendido la necesidad de impulsar este tipo de acciones que garanticen "la adecuada conservación" de las mismas, especialmente en baños y cocinas, así como la accesibilidad.

El plan tiene un presupuesto de 3 millones de euros y las ayudas pueden pedirlas tanto los propietarios como los inquilinos de los inmuebles, que deben datar de antes de 1996. Las obras subvencionables deben tener un presupuesto mínimo de 2.000 euros y un máximo de 12.000 euros, y el porcentaje de ayuda será de un 35%, con un máximo de 4.200 euros por obra.

Se puede incluir en el presupuesto el coste de las obras, honorarios de profesionales, el coste de redacción de proyectos, informes técnicos y los certificados necesarios. Podrán recibir ayuda la reforma de baños y cocinas para adecuarlos y adaptarlos a la normativa vigente. Se incluyen la obra civil, revestimientos, barandillas, sanitarios, grifería, muebles de cocina e instalaciones, y quedan fuera electrodomésticos, placas de cocción, hornos y extractores de humo.

La tramitación será telemática, a finales de este mes se publicarán las bases y el plazo arrancará en marzo, según han indicado desde Vivienda.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Por su parte, el titular de Economía, Rafa Climent, ha señalado que con el plan se da "un paso más en el cumplimiento de la estrategia Europa 2020" para un crecimiento sostenible y ha destacado el potencial de la rehabilitación energética para generar empleo y conseguir edificios "más saludables", dado que actualmente estos son los mayores consumidores individuales de energía, con un 40% del total.

El plan de sustitución de ventanas cuenta con 750.000 euros y se subvencionará con 90 euros el metro cuadrado de ventana, cuando se instalen aquellas con aislamiento térmico reforzado o carpintería metálica con cerramiento térmico, PVC o madera. En el caso de las calderas, cuenta con 200.000 euros y se darán ayudas de 300 euros por caldera, cuando las viejas se cambien por calderas de condensación de máxima eficiencia energética que incluyan un sistema de control o regulación eficiente y que utilicen gas natural o GLP.

FEVEC PIDE QUE SE AMPLÍE A SEGUNDAS RESIDENCIAS

El presidente de la patronal de la construcción (FEVEC), Francisco Zamora, ha señalado que este es "un primer paso, un paso pequeño" que demuestra que la colaboración público-privada "puede ser interesante para la regeneración de edificios y del casco urbano" para dar calidad a las viviendas y generar puestos de trabajo.

Ha indicado que aunque es "escasísimo" por ser este su primer año, refleja un "esfuerzo" desde la Generalitat, que según ha indicado "ha prometido que a partir del año que viene habrá más dotaciones". "Queremos, incluso, que se puedan ampliar las ayudas no solo a la vivienda habitual porque en la Comunidad Valenciana tenemos muchas segundas residencias que también hay que rehabilitar" porque "no queremos accidentes por desprendimientos de fachadas o incendios en viviendas porque no están adaptadas a la normativa", ha dicho.

Sobre las perspectivas del sector para 2017 ha dicho que "siguen siendo malas" porque la Comunitat sigue "muy por debajo de la media" en inversión del Estado en infraestructuras, de un 4% frente al 12 o 14% de otras regiones.

Por su parte, el presidente de Ascer, Isidro Zarzoso, ha asegurado que reciben "muy bien" el plan, que aunque como primer plan es "un poco limitado", va a ser "eficiente". También ha subrayado que la rehabilitación es "lo que más ocupación trae" y eso "es bueno para todos".