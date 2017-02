PP pide a Junta que "actúe con tanta celeridad" como el Gobierno para paliar daños del temporal en la costa

13/02/2017 - 13:26

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha pedido este lunes a la Junta de Andalucía que "actúe con tanta celeridad" como el Gobierno central para paliar los daños que el temporal ha causado este fin de semana en la costa onubense.

HUELVA, 13 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, González ha precisado "la preocupación" existente por parte del Gobierno de la nación por la situación del litoral onubense.

De hecho, ha incidido en que la subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, esta misma mañana ha visitado la playa de El Portil y Nuevo Portil para conocer de primera mano los daños provocados por las lluvias y el viento.

No obstante, González ha transmitido "la máxima tranquilidad" a los ciudadanos y vecinos de la zona porque, según ha subrayado, "el Gobierno va a actuar y va a estar vigilante para atajar los problemas que surjan tras los temporales", por lo que augura que "las playas estarán en perfectas condiciones" cuando llegue la Semana Santa y la temporada estival.

Por todo ello, ha pedido a la Junta que "actúe con la misma celeridad que el Gobierno central", ya que el pasado año, ha recordado, "la costa también sufrió daño por los temporales y el Ejecutivo central actuó de manera inmediata y la Junta no solo no actuó de manera inmediata, sino que no actuó; no aportó nada ni invirtió ni un céntimo de euro a las instalaciones de la costa".