PSOE exige a Gobierno que desarrolle el sistema de Garantía Juvenil "para dar respuesta" a jóvenes desempleados

13/02/2017 - 13:37

El secretario general del grupo socialista en el Congreso y secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha exigido este lunes al Gobierno central que desarrolle el sistema de Garantía Juvenil "para dar respuesta a más de 15.000 jóvenes malagueños desempleados".

COÍN (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

Heredia, que ha visitado el municipio malagueño de Coín, junto a la portavoz socialista, Inmaculada Agüera, ha asegurado que "si están los fondos y los recursos" de este programa europeo, lo que tiene que hacer el Ejecutivo es "ponerlo en marcha e impulsar este plan de garantía juvenil".

Ha explicado que, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a 31 de diciembre de 2016 hay inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 19.950 jóvenes de la provincia de Málaga: 10.023 hombres y 9.927 mujeres.

Además, ha recordado que según una reciente respuesta parlamentaria del Gobierno, el número de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil de la provincia de Málaga que durante 2016 ha encontrado un empleo fue sólo de 4.817. "Solo el 24 por ciento de los inscritos en la provincia de Málaga en el sistema de Garantía Juvenil ha encontrado un empleo", ha agregado.

En este punto, ha detallado, "hay que tener en cuenta que algunos de esos jóvenes han encontrado su oportunidad laboral gracias a la Junta, ya que para ser beneficiario del programa Emplea Joven del Gobierno andaluz hay que estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil".

Por ello, el secretario general del PSOE de Málaga ha insistido en que el Gobierno "dé esperanza y futuro al resto de jóvenes --más de 15.000-- que aún no han encontrado un empleo".

La Garantía Juvenil es un programa al que pueden acceder los jóvenes que lleven un mes sin trabajo o cuatro meses después de finalizar los estudios, que pueden acceder a un empleo, un curso de formación o unas prácticas. Bruselas dotó el programa con 6.400 millones en total y asignó a España casi un tercio --1.800 millones-- "de esa cantidad en consonancia con su elevadísima tasa de paro juvenil, España es líder en paro juvenil", ha apuntado Heredia.

Pero la realidad, según el secretario general del PSOE de Málaga, "es que con el PP solo uno de cada diez jóvenes se ha beneficiado de este programa y que España está a la cola del desarrollo de este programa en Europa, al nivel de Malta y Hungría". En Alemania, este porcentaje alcanzó el 80 por ciento y en Francia el 60 por ciento.

Heredia ha destacado que el PSOE ha conseguido "arrancarle" a Rajoy el compromiso en estos primeros 100 días de gobierno tanto en la Conferencia Política como en el Congreso de los Diputados de que "fortalezca y desarrolle el sistema de Garantía Juvenil". Por ello, ha exigido que "lo impulse cuanto antes".

Asimismo, ha destacado en su visita a Coín la apuesta de las administraciones gobernadas por los socialistas en materia de empleo y ha criticado al PP que no haga lo propio.

PLAN DE EMPLEO

Así, ha lamentado que el Gobierno no ponga en marcha un plan de empleo en Andalucía y que el alcalde de Coín "no ponga en marcha con recursos propios un plan de empleo en el municipio, donde el Gobierno de Susana Díaz invierte 737.000 euros en planes de empleo: 440.000 euros para el programa Emplea Joven, destinado a jóvenes de entre 18 y 29 años, y 297.000 euros para el Programa 30 Plus, para mayores de 30 años".

"Todos los grandes ayuntamientos socialistas de la provincia de Málaga tienen planes de empleo, sin embargo donde gobierna el PP no", ha criticado.

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Coín, Inmaculada Agüera, ha planteado la necesidad de que las administraciones lleven a cabo estrategias para crear empleo, ya que el municipio soporta una tasa de paro del 27,47 por ciento, con 2.557 personas desempleadas.

"Tenemos que decir alto y claro que el Gobierno de Susana Díaz hace una apuesta clara y decidida por la creación de empleo. Es la única comunidad autónoma de toda España que a partir de la crisis ha generado planes de empleo para reinsertar a personas paradas dentro del mercado laboral", ha resaltado.

En este sentido, ha señalado que la Junta destina en la convocatoria de este año 737.233 euros para los programas de empleo para contratar a más de 87 personas que se encuentran actualmente desempleadas. "Va a dar una oportunidad a jóvenes de la localidad y parados de larga duración", ha manifestado.

También ha destacado los 1.092.862 euros que la Junta de Andalucía destina a Coín del fondo de participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma, la conocida como Patrica, una financiación que, ha dicho, "vienen a los ayuntamientos sin distinción del color político e incondicionada".

En este sentido, ha aprovechado para pedir al alcalde de Coín, Fernando Fernández Tapias, que con esa financiación de más de un millón de euros cree un plan de empleo extraordinario que permita a Coín paliar la situación de desempleo que padece.

"Son muchos los plenos en los que lo hemos reclamado. Hemos presentado mociones que han sido aprobadas por unanimidad de todos los grupos, incluido el del gobierno, y a día de hoy no ha sido capaz de poner en marcha un plan de empleo", ha criticado.

Así, ha vuelto "a reivindicarle una partida presupuestaria con ese superávit que vende para la creación de un plan de empleo tan necesario para nuestra localidad".

"Hay una falta de información del equipo de gobierno en el ayuntamiento sobre los planes de empleo que pone en marcha la Junta de Andalucía. Denunciamos la mala gestión que está llevando a cabo el equipo de gobierno del PP, que se olvide el color político de la administración que pone los recursos, que ponga en marcha la financiación que viene a Coín y dé la información a toda la ciudadanía para beneficiarse de las distintas líneas de ayudas que ofrece la Junta de Andalucía", ha concluido.