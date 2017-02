Navarra, sin riesgo actual de transmisión autóctona del zika y otras enfermedades contagiadas por el mosquito tigre

13/02/2017 - 13:49

Navarra se encuentra actualmente libre del riesgo de transmisión autóctona de la enfermedad por virus zika, y otras patologías como el dengue, ya que no se ha detectado la presencia del mosquito tigre (Aedes albopictus), vector (transmisor) de estas enfermedades.

Así se ha puesto de manifiesto tras la evaluación de los resultados de la campaña de control puesta en marcha entre junio y noviembre de 2016 por el grupo de trabajo constituido para la vigilancia y control de dicho insecto, integrado por técnicos y profesionales de diferentes especialidades de los Departamentos de Salud y Desarrollo Rural, Medio ambiente y Administración Local, conjuntamente con los ayuntamientos de Pamplona y Tudela. La reunión de evaluación se celebró recientemente, coordinada por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN).

Este programa interdepartamental se desarrolló siguiendo los criterios del Plan Nacional de preparación y respuesta frente al dengue, al chikunguya y al zika del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con el objetivo de promover y coordinar acciones y actividades para vigilar y controlar la introducción del mosquito tigre en Navarra, y en el caso de que se detectara, adoptar las medidas necesarias, debido a su papel como vector de enfermedad.

La participación de diferentes organismos en este plan y las actividades programas permiten mejorar la cobertura e intensidad del control, con eficacia y mayor capacidad de recursos, según ha informado el Gobierno foral en una nota.

De los resultados obtenidos durante la campaña de 2016 se concluye que en Navarra no existe riesgo, en este momento, de transmisión autóctona de la enfermedad, por no detectarse el vector, ya que no se han observado huevos de mosquito tigre en ninguna de las ovitrampas instaladas en las diferentes zonas, distribuidas en cinco zonas geográficas consideradas de mayor riesgo de introducción de esta especie, en función de diversos factores como la proximidad a comunidades donde el vector ya ha sido detectado.

No obstante, los técnicos consideran necesario seguir con el Plan anualmente, entre los meses de mayo y noviembre, los más favorables para la ecología del mosquito, con el fin de detectar con prontitud posibles cambios en esta situación. Otra de las conclusiones del equipo de trabajo menciona que la ecología específica de este mosquito ha requerido definir una estrategia de control integrado, donde las medidas de prevención, la sensibilización a la población y la coordinación de instituciones y entidades implicadas tienen una especial relevación para aumentar la eficacia de las actuaciones.

6 CASOS EN NAVARRA EN 2016, TODOS IMPORTADOS

En Navarra se detectaron, durante 2016, 6 casos de enfermedad por el virus de zika. Todos ellos fueron importados, por viajes a otros países, descartándose la transmisión autóctona de la enfermedad. En concreto, fueron un varón y cinco mujeres, ninguna de ellas embarazada, con edades comprendidas entre 25 y 58 años. Los casos tenían antecedentes de viajes a Colombia, Méjico, Republica Dominicana y Nicaragua. En España, en total se han registrado 307 casos de enfermedad por el virus zika el pasado año.

La enfermedad suele presentar un cuadro clínico leve, con fiebre moderada, enrojecimiento de la piel, dolores articulares, conjuntivitis u otros síntomas inespecíficos, aunque podría incluso transcurrir sin síntomas. En los casos más graves, pueden existir problemas neurológicos, como la microcefalia en fetos, por madres infectadas durante el embarazo, lo que motivó la declaración de emergencia sanitaria global de la Organización Mundial de la Salud, ya revocada, aunque el control de la esta enfermedad sigue siendo una prioridad.

RECOMENDACIONES

El grupo de trabajo recomienda a la población utilizar repelentes autorizados por el Ministerio de Sanidad en sus desplazamientos a zonas donde el mosquito esté ya implantado, no descuidar la higiene corporal para evitar que puedan ser atraídos por el sudor y olores fuertes y poner mosquiteras o usar aparatos eléctricos contra los mosquitos, sobre todo si se viaja a países de riesgo. Las mujeres embarazadas, especialmente, no deberían viajar a zonas endémicas.

Dado que el mosquito está presente en la zona del Mediterráneo se aconseja ser cuidadoso en los viajes a ese destino, siendo recomendable como medida general ante insectos que, al regresar, se fumigue el vehiculo con insecticidas de uso doméstico para evitar su diseminación. Para mas información se puede consultar la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

También se recuerda que, para la colaboración ciudadana, muy valiosa en este campo, existe una aplicación de móvil, apta para smartphones, 'mosquitoalert', una plataforma para investigar y controlar mosquitos transmisores de enfermedades globales. Permite fotografiar los mosquitos sospechosos y enviar la imagen para que los expertos los identifiquen.