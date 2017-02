Experto en coaching dice que ni Iglesias y Errejon ni Rajoy y Cospedal son un 'tándem'

13/02/2017 - 13:49

El 16% de los directivos españoles son "líderes de verdad" frente a un 40% de "jefes tóxicos", afirma Juan Carlos Cubeiro

SANTANDER, 13 (EUROPA PRESS)

Juan Carlos Cubeiro, presidente de honor de la Asociación Española de Coaching (AECOP) y 'head of talent' de ManpowerGroup, ha afirmado que la asamblea de Podemos y el congreso del PP de este fin de semana han sido procesos "de cara a la galería, por eso en realidad no se han tomado grandes acuerdos", y ha opinado que Pablo Iglesias e Iñigo Errejón nunca han sido un tándem, como tampoco Mariano Rajoy y Dolores Cospedal en el PP, aunque sí Rajoy y Soraya Saénz de Santamaría en el Gobierno.

"Sí ha habido tándem en el Gobierno, pero no en el partido; por eso el partido ha tirado más del Gobierno que el Gobierno del partido", ha dicho Cubeiro en una rueda de prensa que ha ofrecido este lunes en Santander con motivo de la conferencia sobre 'Liderazgo innovador: la respuesta empresarial a un mundo convulso', que ofrecerá a las siete de la tarde.

El experto en coaching ha afirmado que en política, "lo ideal" en términos de liderazgo es el 'tándem', como el que formaron a su juicio Felipe González y Alfonso Guerra. Según su descripción, un tándem lo forman personas complementarias con los mismos valores, y "cuando se pierde al número dos el número uno sufre mucho".

No es, a su entender, el caso de Rajoy y Cospedal, porque "no son complementarios aunque sí tienen los mismos valores", ni tampoco el caso de Pablo Iglesias e Iñigo Errejón, porque son personas "muy parecidas con valores distintos".

Cubeiro ha dicho que el objetivo de Errejón era "ampliar la base de su movimiento, que ni siquiera es un partido" y ha opinado que el resultado de la asamblea de Vistalegre era previsible porque el hasta ahora secretario político "nunca ha tenido bases del partido".

Sobre el congreso del PP, ha dicho que se ha vendido cierta unidad en torno a un líder sin abrir el debate sucesorio, y ahora tendremos dos años de dificultad en aprobar los presupuestos. "Ahí es donde interviene la parte del PSOE, si Susana Díaz se presenta, si gana y si pacta, que es el escenario predominante", ha dicho.

A preguntas de los medios, el experto en coaching ha afirmado que "para millones de personas Rajoy es un líder". "Un líder es una persona que marca la pauta, tiene seguidores e infunde energía", ha señalado.

Para Cubeiro, Podemos también ha escenificado la unidad en su asamblea, pero "necesitaría una segunda curva, empezar a hacer cosas distintas para volver a ganar". Además, el partido morado "tiene que decidir si va a ser asambleario o leninista -cuando una persona lo decide todo"-. "Mi apuesta es que va a ser leninista", ha apostillado.

También se ha pronunciado sobre las elecciones en Estados Unidos, y ha opinado que Trump "ha ganado porque es lo nuevo", porque su propuesta de hacer "más grande América, aunque no es muy realista, es nueva", mientras que la propuesta de Clinton era "más de lo mismo". "A la gente lo que le pone es lo nuevo y lo gratis, prefiere tirarse al precipicio de lo nuevo, porque vivimos en una sociedad espectáculo, y una serie o un programa que ya hemos visto no nos motiva", ha puesto como ejemplo.

DIRECTIVOS LÍDERES VERSUS "JEFES TÓXICOS"

Por lo que se refiere al liderazgo en el ámbito empresarial, el experto ha destacado que no hay ninguna otra variable en una empresa que tenga tanto peso como el liderazgo. Así, ha destacado que el 90% de lo que aprendemos, el 81% de la atracción de talento, el 70% de la fidelización del talento y el 70% del compromiso de los trabajadores depende de los directivos.

Según ha dicho, se estima que el 16% de los directivos españoles son "de verdad líderes", y por el contrario, que el 40% son "jefes tóxicos". "Tener un buen jefe es una suerte, un auténtico tesoro; los jefes tóxicos elevan la tensión y reducen la esperanza de vida diez años", ha resumido.

El experto en coaching ha señalado que esta idea "no va calando" con carácter general en el empresariado español, sólo en las empresas que sobreviven, que son las que se adaptan al mercado", y que lo hacen precisamente porque tienen líderes. "No me preocupa que no se tome muy en serio" el tema del liderazgo, porque el que no se lo tome en serio no va a tener empresa dentro de tres años, es selección natural", ha comentado.

Cubeiro ha explicado que la esperanza de vida de las empresas se ha reducido en todos los lugares, y que España, donde la mortalidad "se ha multiplicado por cinco", tiene además el "problema adicional" de que con la crisis, la calidad directiva ha descendido notablemente, de forma que el país "ha perdido 32 posiciones en ocho años", pasando del puesto 27 del mundo al 59.