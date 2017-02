Podemos Andalucía prevé que la nueva dirección entenderá la descentralización, que se dialogará tranquilamente

Podemos Andalucía prevé que la nueva y "plural" dirección de Podemos, surgida este fin de semana de Vistalegre II, entenderá y respetará la decisión adoptada por la Asamblea andaluza, que reclama una mayor descentralización de la organización y mayor autonomía.

Así lo ha dicho el secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, en rueda de prensa este lunes en Sevilla, cuando ha explicado que la dirección andaluza tiene un "mandato claro de todos los inscritos" para avanzar en ese camino de la descentralización así que esperará a la que constituya la nueva dirección estatal y a que habiliten los canales que crean oportunos para poner en marcha el proceso de diálogo.

Esta semana Podemos Andalucía hablará de qué pasos dar y una vez constituida la dirección nacional de la formación, los responsables andaluces trasladarán "con calma y tranquilidad" el mandato que aprobó la asamblea regional. "Pablo y la nueva dirección, más plural, van a entender que le instemos a desarrollar el proceso y el acuerdo que adoptaron los andaluces", ha trasladado Pérez Ganfornina, a quien no le "entra en la cabeza" que se pueda "dar marcha atrás en lo aprobado por los andaluces".

El responsable de comunicación ha dicho también que, por el momento, la formación en Andalucía no se ha puesto un "plazo" para lograr esa mayor cuota de autonomía porque no se trata de un "desafío" sino de "construir Podemos como herramienta útil". "Hemos sido prudentes, esperando; no se nos olvidan las propuestas", ha defendido Pérez Ganfornina, que ha añadido que, "a lo mejor en algún momento hay que ponerse ese plazo" pero que, "a día de hoy" toca esperar a que se constituya la dirección para hablar con "tranquilidad".

Así, ha incidido en que está "convencido" de que el reelegido secretario general, Pablo Iglesias, y la nueva dirección "van a respetar el consenso al que llegaron los andaluces". "Sí o sí vamos a seguir adelante con una propuesta que no es ni de Teresa Rodríguez ni de nadie de la Ejecutiva sino del consenso de todos los inscritos, que lo aprobaron en la Asamblea, y vamos a hacerlo de forma dialogada con la nueva dirección", ha recalcado.

"NOS QUERÍAN DIVIDIDOS Y NOS ENCUENTRAN FUERTES"

Con respecto al desarrollo de la Asamblea de Vistalegre, el responsable andaluz ha señalado que está "supercontento" con que más de 156.000 inscritos participaran y con que 10.000 almas estuvieran allí "gritando 'Unidad' y 'Sí se puede'".

"Nos querían divididos y rotos y nos encuentran fuertes, unidos y hablando de política, hemos venido para quedarnos; no somos un partido como los demás porque los mensajes los pone la gente, no la dirección del partido o un equipo de comunicación en un despacho", ha ensalzado Pérez, que prevé que este congreso les hará "avanzar".

Además, ha defendido que Podemos no prescindirá de Íñigo Errejón porque los inscritos le han puesto de número tres y, tras señalar que será él el que tenga que ver "qué papel quiere jugar en la nueva etapa de Podemos", ha defendido que "no se puede prescindir de nadie" y que Errejón tiene una "valía enorme".

Pérez también se ha referido a quienes "siguen hablando de la camarilla" y los posibles desencuentros entre Errejón y Pablo Iglesias: "A nosotros nos preocupa venir a hacer política y tenemos la responsabilidad de levantarnos ante el PP, el PSOE y Ciudadanos. Esas son nuestras prioridades y nuestros objetivos, por eso la salud democrática del congreso".