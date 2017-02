Rufián ironiza con la ley de pluralidad lingüística del PSOE y critica su "miopía política"

13/02/2017 - 14:39

"En las últimas diadas nadie gritaba 'Dni catalán'. Se gritaba 'Independencia"

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

El diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián ha ironizado este lunes sobre la ley de pluralidad lingüística registrada por el PSOE en el Congreso y que incluye que los ciudadanos reclamen el DNI tanto en castellano como en catalán, euskera y gallego independientemente de donde se soliciten estos documentos.

"Estuve en las últimas diadas y nadie gritaba 'Dni catalán'. Todo el mundo gritaba 'Independencia", ha expuesto en la rueda de prensa tras reunirse la dirección de ERC, y ha avisado de que la iniciativa de los socialistas no frenará el proceso soberanista.

También ha ironizado con que esta iniciativa del PSOE --con la colaboración del PSC-- le recuerda a la reina María Antonieta, que, ante la multitud de franceses que protestaban porque pasaban hambre y no tenía nada, manifestó: "Que les den pasteles".

Rufián concluye que, como María Antonieta, el PSOE tiene una "enorme miopía política", y se ha preguntado qué credibilidad tiene el socialismo en materia lingüística, cuando en el pasado siempre ha rechazado que en el Congreso puedan utilizar el catalán en sus intervenciones.

"Esta es la política hipócrita del PSOE de Antonio Hernando", según Rufián, que critica que el mismo Partido Socialista que rechaza el catalán en el Congreso presente ahora una ley tan valiente y arriesgada --ha ironizado-- para promover la diversidad lingüística.

También ha lamentado que el PSC deje claro que sus ayuntamientos no colaborarán en el referéndum, como han expresado este fin de semana y este lunes tanto la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, como la de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, respectivamente.

"Que Marín no escuche tanto a Susana Díaz y que escuche más a la gente que sale a la calle --en Catalunya-- pidiendo votar", ha argumentado, y ha asegurado que, si el PSC se considera a sí mismo un partido de izquierdas, debería estar a favor del derecho de autodeterminación.

MANIFESTACIÓN PRORREFUGIADOS

Rufián ha hecho un llamamiento a que los catalanes se vuelquen en participar en la manifestación convocada para este sábado a favor de la acogida de refugiados, y ha asegurado que Catalunya tiene históricamente esta voluntad de acogida como "pueblo de pueblos".

Ha comparado esta acogida de refugiados con la inmigración del resto del Estado que llegó hace 80 y 50 años a Catalunya --"como por ejemplo mis abuelos"-- y ha recordado que la Generalitat se ha ofrecido a acoger hasta 4.500 personas.

De forma velada ha vuelto a aludir a la polémica de este fin de semana entre el periodista Jordi Évole y el Govern y JxSí, ya que el primero leyó un manifiesto en el concierto del sábado en el Palau Sant Jordi a favor de los refugiados que no gustó a los segundos.

Rufián ha insistido en que Catalunya no puede acoger a los refugiados que querría por la falta de "competencias" al no ser Estado, y ha acusado al Estado de recibir una ayuda de la UE de 3.500 millones de euros para acoger, cuando luego no cumple con las cuotas.

El coordinador del PP catalán, Xavier García Albiol, ha acusado a la Generalitat de mentir y de haber ofrecido, en realidad, acoger solo a 300 personas, y Rufián ha replicado: "Albiol ganó unas elecciones con el lema 'Limpiando Badalona'. No haya nada más inmoral que el señor García Albiol".