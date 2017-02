De la Calle destaca que "no existe el cerebro en rosa" y reivindica mayor presencia de la mujer en la ciencia

13/02/2017 - 14:56

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, ha subrayado este lunes que "no existe el cerebro en rosa", "que tenemos idénticas neuronas" y que, por tanto, las mujeres tienen la mismas capacidades que los hombres para dedicarse a la ciencia aunque no hayan tenido las mismas oportunidades, como prueba que hasta 1909 no se les permitiera incorporarse a la universidad.

MÁLAGA, 13 (EUROPA PRESS)

De la Calle, catedrática de Biología Celular y exrectora de la Universidad de Málaga, ha participado en una mesa redonda titulada 'Científicas, ¿por qué no?' organizada con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en el Centro de Ciencia Principia de Málaga capital.

En esta mesa se ha debatido junto a representantes de la universidad, la divulgación, la investigación y la comunicación sobre la situación de las mujeres y niñas en el mundo científico. Los alumnos de primero de Bachillerato del Instituto de Educación Secundaria (IES) La Rosaleda.

Junto a De la Calle han intervenido la jefa del Servicio de Publicaciones y Divulgación de la Universidad de Málaga (UMA), Rosario Moreno; la directora de la Fundación Desqbre, Teresa Cruz; la investigadora de la UMA del departamento de Tecnología Electrónica Cristina Urdiales, y la representante del Centro Principia Carmen Guerra.

"Aunque se ha progresado mucho en los últimos años y ahora las niñas tienen más posibilidades", ha señalado que "no es suficiente" y que "hay que seguir avanzando a través de una educación en igualdad".

Asimismo, ha recordado de que solo el 20 por ciento de los catedráticos en España son mujeres, "lo que también pasa en otros países europeos", ha concluido.