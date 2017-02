La Batllia de Andorra archiva la denuncia contra Grup Cierco por publicar documentos de BPA

13/02/2017 - 15:08

La Batllia --juzgado de primera instancia andorrano-- ha archivado la denuncia presentada por la administración pública de Banca Privada d'Andorra (BPA) en mayo de 2016 por presunto delito de descubrimiento de secreto de empresa contra Grup Cierco --antiguo máximo accionista de la entidad financiera-- por editar un recopilatorio de documentos sobre el banco en marzo de dicho año.

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

El auto, contra el que cabe recurso, fue notificado la semana pasada y dado a conocer este lunes por Grup Cierco, que en un comunicado ha considerado que la denuncia de la administración andorrana "pretendía atacar la libertad de información y comunicación amparándose en una supuesta revelación de secretos empresariales".

La juez Canòlic Mingorance cree que los hechos expuestos en la denuncia no pueden considerarse constitutivos de ilícito penal porque, si bien el libro publicado por Grup Cierco "contiene información de carácter secreto (...), no es menos cierto que en el momento en el que se produce la publicación, cuando la entidad ya está intervenida, no puede apreciarse que la revelación afecte a la competitividad de la empresa", que ya estaba en proceso de resolución.

La juez también deniega las declaraciones solicitadas por Fiscalía "por ser innecesarias", y que correspondían al hermano y esposa de Higini Cierco --Ramon Cierco y Roser Noguer--, entonces accionista mayoritario del banco y que sí declaró en el marco de esta instrucción.

Según Grup Cierco, el informe que publicó, denominado 'La intervención del Grupo BPA', "evidenciaba todos los pasos y controles efectuados por el banco antes de su intervención y avalaba el funcionamiento de la entidad".

Agrega que incluía documentos que pidieron sin éxito a las instituciones que gestionaban el caso BPA diversos partidos de la oposición política andorrana e integrantes de la comisión legislativa creada para seguir el caso BPA, "una muestra más de la opacidad con la que se ha gestionado todo el proceso".