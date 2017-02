Tribunales.- Dos exconsejeros de Mercasevilla consideran "legal" la cláusula que favoreció a Sando

13/02/2017 - 15:57

El exsecretario del Ayuntamiento de Sevilla Venancio Gutiérrez Colomina y el abogado del Estado Arturo Cortés de la Cruz, ambos exconsejeros del consejo de administración de Mercasevilla, han considerado este lunes "legal" la cláusula de limitación al alza que favoreció a Sando en el concurso público para la venta de los suelos de la lonja.

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

Durante la décima sesión del juicio, el que fuera secretario del Consistorio hispalense entre los años 1999 y 2007 ha declarado como testigo y ha puesto de manifiesto que la cláusula de limitación al alza incluida en el pliego de condiciones particulares del concurso le pareció "legal" aunque ha reconocido que él "no la hubiera puesto".

Tras indicar que finalmente prevalecieron los "intereses políticos en el buen sentido de la palabra" a fin de "evitar la especulación", Gutiérrez Colomina ha dicho que no se trata de una cláusula "usual" y por ello "se debería de haber motivado" su inclusión en el pliego. "He visto bajas temerarias, pero alzas temerarias no", ha apostillado.

Aún así, "no se me ocurrió ningún motivo de ilegalidad", ha subrayado el exsecretario municipal, quien ha señalado que él era partidario de la subasta "pura y dura" con el objetivo de "sacar el máximo dinero posible", aunque finalmente se optó por la modalidad del concurso, el cual cumplía con los principios de concurrencia y publicidad.

El testigo ha negado haber participado en una reunión con el interventor del Ayuntamiento y la funcionaria de Urbanismo María Victoria Bustamante donde supuestamente le habrían dicho a ésta que no les nombrara en la investigación judicial.

NO LE PARECIÓ "DESCABELLADA" LA CLÁUSULA DE LIMITACIÓN AL ALZA

Para finalizar, ha dicho también que no le consta que el exprimer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento Antonio Rodrigo Torrijos interviniera en la redacción del pliego de condiciones, ni que formara parte de la mesa de contratación ni que interviniera en la valoración de las ofertas.

En la décima jornada de la vista oral también ha declarado como testigo el que fuera consejero del consejo de administración de Mercasevilla en representación de Mercasa, Arturo Cortés de la Cruz, quien ha puesto de manifiesto que no le pareció "descabellado" el razonamiento ofrecido para incluir en el pliego dicha cláusula de limitación al alza.

Este testigo, que entró como consejero en octubre de 2005, ha explicado que analizó un primer borrador del pliego de condiciones, cuya autoría ha afirmado desconocer, en el que hizo "una serie de observaciones", señalando que, aunque fue "sorpresiva", no le pareció "anómala o totalmente anómala" la inclusión final de la cláusula de limitación al alza.

"LEGAL Y CORRECTO"

"El pliego aprobado" en la reunión del consejo de administración de 30 de noviembre de 2005 "era legal y correcto", ha asegurado este testigo, que ha indicado que dicha cláusula se introdujo porque, según le dijeron, Mercasevilla "no podía ser una entidad especuladora". "Tampoco lo vimos una cosa excesiva, podía tener cierto sentido", ha indicado.

Para finalizar, ha asegurado que no le pareció que ninguna cláusula pudiera favorecer a ninguna empresa en concreto, añadiendo que si hubiera observado alguna ilegalidad en las cláusulas introducidas en el pliego "lo hubiera comentado en los órganos societarios y no hubiera votado a favor".

"Voté con conciencia de que era un pliego legal", ha zanjado.