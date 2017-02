La Junta resalta el carácter multimedia de la nueva Carta de Servicio de la RTVA, donde se contempla la moción aprobada

13/02/2017 - 15:58

Los partidos creen que la Junta no cumple la moción aprobada en el Parlamento y apuntan el desacuerdo de los trabajadores con la carta

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios,

ha resaltado el carácter multimedia que tendrá la nueva Carta de Servicio de la RTVA, donde, según asegura, se incluyen todos los puntos de la moción aprobada en el Parlamento andaluz.

En la comisión en la Cámara andaluza, el consejero ha respondido a los partidos, que aseguran que la Junta no cumple con esa moción y apuntan que los trabajadores no están de acuerdo con dicha carta.

Jiménez Barrios ha resaltado la "garantía de respeto al convenio colectivo" de dicha carta y tras resaltar el esfuerzo de la Junta ha pedido "reciprocidad" para "no castigar ni desprestigiar más a Canal Sur", toda vez que "nos debe unir a todos desde la discrepancia lógica".

"La carta 2017-2022 no es una carta a los Reyes Magos, sino una voluntad de Junta y Parlamento, que saldrá del acuerdo", recuerda el consejero, para el que es "un instrumento para asegurar la estabilidad".

Deja claro que "todos los puntos de la moción aprobada están en la carta", aunque considera que ahora se abre un período "que es una oportunidad para mejorarlo, y hay un gran campo de acuerdo".

Esta carta --para lo que los grupos tendrán diez días hábiles para presentar propuestas de resolución-- "es un salto de calidad democrática y es una referencia en el conjunto de comunidades autónomas, pues la mayoría de radios y televisiones en España carecen de este instrumento".

"Es un avance de calidad en atención a los ciudadanos, con un marco jurídico avanzado y pionero", ha resaltado el consejero, quien resalta que la RTVA "no se ceñirá a radio y televisión, soportes tradicionales, sino a todo el marco audiovisual, lo importante es estar presentes en todo tipo de soportes audiovisuales", asevera el consejero, quien resalta que la carta contempla una RTVA "multimedia, con un servicio moderno, eficaz, garantizando las necesidades de todos", para "procurar el óptimo posicionamiento de la RTVA en este nuevo mercado audiovisual".

Jiménez Barrios resalta que la RTVA "se adapta a cambios y nuevas fórmulas de gestión empresarial para no quedarse atrás en el mercado", al tiempo que la carta contempla "reforzar la estabilidad financiera", para lo cual se aprobó en diciembre el contrato programa para el trienio 2017-2019, que seguirá vigente hasta aprobar la nueva carta.

Recuerda que la carta de servicio mantiene el modelo de financiación mixta, con financiación de la Junta, que aporta 139,5 millones al año, y de ingresos comerciales. "La financiación deberá ser adecuada", ha indicado el consejero, quien aboga por conceptos como "optimización de recursos, calidad, eficiencia y control del gasto". Ha recordado que la RTVA "ha obtenido 396.000 euros de beneficio, la primera vez desde 2008", merced al "esfuerzo para ajustar y mantener una eficaz gestión en un entorno de austeridad, manteniendo los puestos de trabajo".

Ha añadido que la RTVA, como servicio público, mantendrá objetivos de "conformación de la conciencia ciudadana, de la realidad e identidad andaluza, y como agente vertebrador, conforme a la Constitución y el Estatuto", además de "fortalecer los contenidos informativos".

El vicepresidente recuerda que la RTVA "emplea de forma directa a 1.400 trabajadores y de forma indirecta a 3.000". Apostará por "llevar al máximo la utilización de recursos propios".

FALTA DE PARTICIPACIÓN, SEGUN LOS PARTIDOS

El diputado del PP Guillermo García de Longoria considera que a la Junta "le pierden las formas políticas, pues nos da la carta con el contrato programa ya cerrado", de manera que "también falla en la participación y transparencia". El diputado del PP ha recordado que varios grupos se han reunido con el comité de trabajadores "y hemos recogido sus inquietudes, ese es el camino que la Junta debería seguir".

Sobre el proceso de fusión el PP lamenta que "nadie sabe explicar cuánto se va a ahorrar; no sabemos nada del plan de fusión", tras lo que insiste en su voluntad de colaborar en la carta de servicios, que tiene "oportunidades de mejora y de adaptación, bajo la base de la moción".

García de Longoria citó elementos de esa moción como "unidad de empresa, más participación de los trabajadores, mas participación de medios territoriales, auditoría de la programación o blindar programas frente a la audiencia, pues hay tufillo de rentabilidad en esta carta de servicios, además de buscar la independencia". "Debe existir una gestión más eficaz de recursos, no tener tanta dependencia económica de la Junta y ser más creativos, y sin posicionamientos ideológicos", ha añadido.

El diputado de Podemos Jesús Romero es contrario al contenido y las formas de esta carta, de forma que "en ocho puntos dice lo contrario que la moción aprobada en el Parlamento andaluz", además de considerarla "una falta de respeto a los trabajadores del medio y a los ciudadanos".

Critica que en la carta "se habla de usuarios cuando se trata de un servicio público, por lo que se debe hablar de ciudadanos con derechos" y considera que "se debería garantizar la accesibilidad a colectivos como los discapacitados cognitivos". Además cree que existe en la carta "una minusvaloración del patrimonio andaluz, pues el archivo de la RTVA es uno de los más importantes y se debe regular el acceso al mismo".

Romero critica el carácter "mercantilista" de esta carta, para la que "no se ha contado con el Parlamento, pues hay que oír a partidos y a trabajadores", toda vez que considera que esta carta "vulnera el convenio, no recoge los acuerdos de negociacion colectiva", por lo que ha pedido "retirar esa carta de servicios".

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Isabel Alvás considera que esta carta "es una carta de buena voluntad, que se puede llevar a cabo o no" y considera que "se le debe echar más cuenta a la moción aprobada".

Ha recordado que los profesionales "pidieron que se les consultara y se contara más con ellos para obtener mejores resultados", por lo que demanda que "se tenga en cuenta a los trabajadores, pues no les gusta mucho la carta", tras lo que ha pedido "más transparencia y rendición de cuentas".

El diputado de IU José Antonio Castro, que espera una tramitación "constructiva", considera que este texto "nace con incertidumbres", toda vez que "el contrato programa se ha prorrogado un año, empezando la casa por el tejado, y ahora se ponen los cimientos". Lamenta que "no se esta cumpliendo en nada la moción que se aprobada".

Castro, que lamenta que haya partidos fuera del consejo de administración, se ha hecho eco de un 'runrun', por el que "tres grupos tienen muy avanzado el acuerdo para acabar con la interinidad del subdirector general y quieren nombrarlo director general", una medida con la que duda de que "se acabe con la provisionalidad de la RTVA".

El dirigente de IU ha expresado sus dudas sobre el concepto de 'Canal Sur Media' y deja claro que "la producción propia no es la contratada con productoras", apuntando que "no se potencia al cien por cien el uso de recursos". También está preocupado por los centros provinciales.

El diputado del PSOE Francisco Javier Aragón recuerda que esta carta es "genérica, donde tendrán cabida todas las sensibilidades", de forma que "ahora todos los grupos debemos participar".

Aragón ha recordado que por ley los trabajadores no pueden participar en este proceso, pues la carta la elaboran los grupos políticos, "aunque otra cosa es escucharlos". "No podemos pedir más participación de los trabajadores en la carta porque legalmente no pueden participar", por lo que pide esfuerzo a los grupos "pues debemos estar todos por la mejora".