Difunden un vídeo en el que Maloma niega que esté "secuestrada" y dice que quiere estar con su "gente"

13/02/2017 - 16:12

El antiguo oficial y diplomático del Frente Polisario Emhammed Al Ghasi ha difundido en las redes sociales un vídeo, en el que la joven Maloma, natural del Sáhara Occidental, nacionalizada española y supuestamente retenida por su familia biológica en Tinduf (Argelia), según denuncia su familia española, niega que esté "secuestrada" y expone que es su "deseo estar una temporada" con su "gente".

Emhammed Al Ghasi ha comunicado a Europa Press que él recibió el vídeo este pasado domingo y tiene la certeza de que "está grabado en la vivienda de Maloma en los campos saharauis" de Tinduf. En el mencionado vídeo, la joven, flanqueada por otras dos mujeres, niega que esté "secuestrada por el Frente Polisario, por Argelia", por su familia o "por nadie". "Estoy aquí porque yo quiero. Es mi deseo estar una temporada con mi gente", enfatiza, avisando de que "se está formando una bola increíble" en torno a su situación.

"El día que quiera irme me voy a ir, porque mi familia no me tiene secuestrada. Estoy aquí porque yo quiero", expone la joven, asegurando que ha transmitido tal extremo a su familia española y a diferentes autoridades españolas. "Dejad el tema", reclama en este vídeo, en el que además avisa de que hay quien "se está aprovechando" del asunto, en función de sus propios "intereses".

Maloma empezó a visitar España con siete años en el marco de los programas de colaboración entre familias españolas y saharauis. Comenzó a residir de manera permanente con una familia de Mairena que, cuando ella cumplió 19 años, inició el proceso de adopción de Maloma a petición de la propia joven.

El pasado mes de diciembre de 2015, la joven viajó a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf porque le habían avisado de que su madre había enfermado. Y según denuncia su familia española, la familia biológica de la joven la retuvo allí en lugar de permitirle regresar a España.