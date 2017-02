Nueva petición del PSOE para acceder a la documentación municipal sobre la cantera de la Fuente de la Peña

13/02/2017 - 17:11

La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Mercedes Gámez, y la concejala África Colomo han registrado un nuevo escrito solicitando al alcalde, Javier Márquez (PP), el acceso al expediente administrativo por el que se concede a una empresa valenciana la explotación de la cantera Fuente de la Peña, situada en monte público de titularidad municipal.

JAÉN, 13 (EUROPA PRESS)

Colomo ha señalado en declaraciones a los medios que los socialistas solicitaron hace 15 días al alcalde, Javier Márquez, copia del contrato de arrendamiento y de la licencia de actividad de la cantera sin que hasta la fecha se hayan entregado ninguno de estos dos documentos.

Por este motivo, han pedido este lunes vista del expediente administrativo al completo en un nuevo escrito. El Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) obliga al equipo de Gobierno a facilitar vista del citado expediente si en cinco días no se ha entregado el mismo voluntariamente.

La concejala socialista ha señalado que resulta "muy llamativo" que en 15 días "y con la situación de controversia y alarma social que se ha generado con la explotación de la cantera el alcalde y el PP se sigan negando a hacer públicos estos dos documentos esenciales para comprobar si se están cumpliendo las condiciones económicas y ambientales de la actividad".

Colomo ha dicho también no entender como el alcalde cita la semana pasada a una reunión a la plataforma contra la explotación de la cantera que integran varias asociaciones de la ciudad con el ánimo de aclarar las cosas "y no solo no acude, sino que además tampoco muestra ni un solo documento. Es una ocultación de documentación que no se entiende a menos que haya algo oscuro".

La edil ha subrayado que la propia empresa concesionaria ha admitido lo que el PSOE denunciaba hace unos días, que ha habido problemas para abonar con normalidad durante años el canon por la concesión, como bien reparaba en un escrito la propia Intervención Municipal.

"Queremos comprobar la situación de la relación administrativa del Ayuntamiento con la empresa. Si todo funciona con normalidad no debería haber problema en haber accedido ya a esta documentación", ha dicho África Colomo.

Para el grupo municipal socialista, es necesario "arrojar toda la luz al respecto" y si la cantera tiene su contrato y sus licencias en regla habrá que pedir entonces que "se cumpla con toda la normativa de protección del entorno y control de la explotación y el cumplimiento incluso de la normativa propia del Ayuntamiento como el PGOU, que exige un estudio paisajístico del entorno que queremos que el equipo de Gobierno del PP reclame a la empresa".