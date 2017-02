Magdalena Lasala presenta este martes 'El beso que no te di' en Ibercaja Patio de la Infanta

13/02/2017 - 18:32

Enlaces relacionados Magdalena Lasala protagoniza una charla literaria en Ibercaja Patio de la Infanta (4/05)

La escritora Magdalena Lasala presentará este martes, 14 de febrero, en Zaragoza su nuevo libro 'El beso que no te di', en el que novela el trágico destino de los amantes de Teruel, coincidiendo con el octavo centenario de su muerte (1217).

ZARAGOZA, 13 (EUROPA PRESS)

Dará a conocer su nuevo trabajo este martes, a las 19.00 horas, en Ibercaja Patio de la Infanta, en un acto en el que intervendrán el poeta y compositor Gabriel Sopeña y el poeta Nacho Escuín, también director general de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón.

La autora leerá una selección de textos de la novela, a lo que seguirá una actuación de la guitarrista y cantante Ana Carpintero, quien ofrecerá un concierto de canciones de amor de Federico Moretti (Nápoles, 1769-Madrid, 1839).

'El beso que no te di' cuenta por primera vez quiénes fueron realmente Isabel de Segura y Diego de Marcilla, de qué familias procedían, cómo era el Teruel de la época y qué sucedía en el siglo XIII que les tocó vivir, en una recreación histórica llena de detalles.

La novela da vida no solo a los amantes Isabel de Segura y Diego Marcilla, también a los personajes que les rodean desde su nacimiento en la villa de Teruel durante su niñez, adolescencia, juventud y en el desenlace de su historia, en un mapa coral de relaciones de distinta índole con ellos y entre ellos, quienes por un lado actuarán como cómplices de su historia y después como difusores de lo que vivieron y conocieron por su propia experiencia.

"Nunca se había puesto imagen a la infancia y la formación de Isabel y Diego. Quería construir una red de personajes a su alrededor que ofrecieran también un reflejo de cómo eran ellos y en qué ambiente se desenvolvían, como hijos de familias principales en ese Teruel joven, todos ellos la primera generación de turolenses nacidos ya en la ciudad", ha explicado Magdalena Lasala.

UN NUEVO TIEMPO

"Los amantes Isabel y Diego representan el advenimiento de un nuevo tiempo en el que el amor pasará a formar parte de las relaciones cotidianas, cuando hasta entonces los conceptos de matrimonio y cariño/amor iban en distintas direcciones", ha comentado.

En este sentido, ha remarcado que "los amantes son la primera generación de turolenses nacidos en esa villa que, aunque es protegida con fueros al modo de las otras ciudades del reino, proclama no obstante la entrada de un tiempo nuevo".

De esta forma, "el enamoramiento entre ellos reivindica la superación de las limitaciones de las clases sociales como barrera para el amor, plantea la rebeldía ante las normas impuestas a los pactos de matrimonio y reivindica la libertad del amor sin imposiciones como elección de la persona amada, lo cual es transgresor para la época en que se encuadra", ha concluido Lasala.

La narración discurre prácticamente en paralelo a la propia historia de la ciudad de Teruel ya que Magdalena Lasala sitúa el nacimiento de Diego de Marcilla en 1190 y el de Isabel de Segura en 1197 y la Fundación de Teruel data de 1171.

En ese momento, la villa de Teruel es todavía una ciudad incipiente que se está formando con pobladores aragoneses y navarros, con los caballeros, baja nobleza y políticos por orden y favor del rey Alfonso II de Aragón como lugar fronterizo en el límite sur del reino.

MAGDALENA LASALA

Magdalena Lasala es autora de una extensa producción literaria que abarca todos los géneros, avalada con el reconocimiento de lectores y crítica. Entre sus novelas figuran 'La estirpe de la mariposa', 'Maquiavelo: el complot', 'La cortesana de taifas', 'Doña Jimena. La gran desconocida en la historia del Cid', 'La casa de los dioses de alabastro' y 'La última heredera'.

Ha publicado, entre otros, los poemarios 'Seré leve y parecerá que no te amo', 'La estación de la sombra', 'Todas las copas me conducen a tu boca', 'Vivir la vida que no es mía', 'Aquel sabor de lo invisible' y 'Cartas en un semáforo rojo'.

Su obra en literatura fabulística incluye títulos como 'Fábulas de ahora', 'Lo que el corazón me dijo' o 'Las historias del Dragón Danzante'. Es miembro de la Academia de Bellas Artes de San Luis y recibió el Premio de las Letras Aragonesas en 2014.