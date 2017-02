El alcalde de Turre renuncia a su cargo para entregar el gobierno al PSOE bajo el pacto alcanzado en 2015

13/02/2017 - 19:07

El alcalde de Turre (Almería), Martín Morales (Somos Turre), ha renunciado este lunes a su cargo como primer edil en el Consistorio en virtud del pacto alcanzado con el PSOE al inicio del mandato, de forma que la edil socialista y teniente de alcalde María Isabel López quedará al frente del Ayuntamiento a la espera ser elegida como nueva regidora el próximo 22 de febrero.

Según ha explicado Morales a Europa Press, tras registrar el escrito este lunes en el Ayuntamiento, se ha convocado un pleno para el próximo miércoles a las 21,00 horas en el que se dará cuenta de su renuncia a la presidencia del Ayuntamiento, con lo que, según los cálculos ofrecidos, la votación para el nuevo alcalde tendrá lugar el día 22.

En este sentido, el hasta ahora primer edil ha señalado que la corporación cuenta con cinco concejales del PP, cuatro del PSOE y dos de Somos Turre, si bien la concejal María Luisa Cervantes se alejó de la asamblea de su grupo y, aunque por el momento se mantiene dentro del grupo municipal y se adhirió al pacto de gobernabilidad, se desconoce su apoyará al PSOE en la votación.

El alcalde ha reconocido hecho un balance de su etapa al frente del gobierno local durante estos 20 meses y ha apuntado los "problemas económicos" derivados de la gestión del gobierno anterior (PP), según se ha referido, por lo que en ocasiones pagar las nóminas cada mes podía ser "casi una odisea".

Asimismo, ha lamentado los "problemas políticos" que han afectado al equipo de gobierno durante esta etapa, ya que "no todos han ido siempre para el mismo lado", según ha reconocido, especialmente en asuntos ligados al urbanismo, la participación ciudadana y los planes provinciales.

No obstante, ha señalado que ante el cambio de gobierno ha conseguido el "compromiso verbal" del PSOE para que no limite el impulso dado a proyectos concretos mediante su licitación, adjudicación o preparación, puesto que el PSOE ha "aceptado todos los planes provinciales sin alterarse ni frenarse". "Nosotros hemos cumplido, espero que no nos peguen la puñalada", ha dicho el regidor ante la posible entrada de López como alcaldesa.

Así, en caso de cumplirse el pacto, el hasta ahora alcalde pasaría a ser primer teniente y a ocupar las concejalías de Urbanismo, así como Servicios Sociales y Participación Ciudadana, mientras que la teniente de alcalde llegaría a alcaldesa llevando la presidencia del gobierno local y Deportes.