(AM) Aparece el cuerpo de un hombre en el mar, en la zona de As Lagoas, en A Coruña

13/02/2017 - 19:08

El cuerpo de un hombre ha aparecido este lunes flotando en el mar en A Coruña, frente a la Domus, según ha informado a Europa Press el servicio de emergencias 112.

A CORUÑA, 13 (EUROPA PRESS)

El aviso lo dio, sobre las 16,55 horas, un particular que estaba pescando y que dijo que había visto a un hombre flotando en el agua en la zona de Monte Alto, entre la playa de As Amorosas y As Lagoas.

Desde el 112, se avisó al Grupo Acuático de los Bomberos de A Coruña, al Servicio de Gardacostas de Galicia, Salvamento Marítimo, la Policía Nacional, Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y Guardia Civil.

El cuerpo se encontraba en una zona de rocas, de difícil acceso, según comunicaron al servicio de emergencias los efectivos trasladados al lugar y que procedieron a recuperar el cuerpo.