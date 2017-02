Jiménez Barrios defiende que el Gobierno debe "resarcir" a Andalucía por lo perdido a cuenta del modelo de financiación

13/02/2017 - 20:11

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, ha afirmado este lunes que el Gobierno central debe "resarcir" a Andalucía por los 4.500 millones de euros que ha perdido por el modelo de financiación autonómica en los últimos años.

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

En una entrevista en la Ser, recogida por Europa Press, Jiménez Barrios ha manifestado que "ahora es el momento resarcir Andalucía, de recuperar lo que ha perdido y adecuar la financiación desde el punto de vista de población, del territorio y de la situación económica de nuestra tierra".

Así, ha señalado que el acuerdo para llegar a un nuevo sistema de financiación autonómica tras la Conferencia de Presidentes se debe a que el PP ha perdido su mayoría, no porque haya cambiado la voluntad del Gobierno central. Además, el vicepresidente ha hecho hincapié en que Andalucía ha cumplido "con creces" el déficit, siendo un gobierno que "dedica más del 70 por ciento de su presupuesto a políticas sociales".

De esta manera, Jiménez Barrios cree que en este marco, hablando de un nuevo modelo de financiación y cuando se está produciendo una recuperación "tímida" de la economía, "es el momento de exigir una recuperación de lo que le corresponde Andalucía y ahí va a estar el Gobierno de Susana Díaz".

En la misma línea, el vicepresidente del Ejecutivo andaluz también garantizado que la Junta estará pendiente y "levantará la voz" si se producen desigualdades entre territorios por parte del Gobierno central, a quien ha afeado tener una "doble vara de medir" en lo que a los nuevos fondos europeos respecta. "Una cosa es lo que se hace en el discurso y otra la que se hace el despacho", ha advertido antes de recomendar al PP-A que "debería estar ahí si quiere ser respaldado por la gente".

"NO HEMOS ACERTADO EN LA REORDENACIÓN DE GRANAD"

En cuanto al conflicto sanitario en Granada, Jiménez Barrios ha señalado que el modelo del Gobierno andaluz durante la crisis, frente a otras comunidades que decidieron privatizar o cerrar centros, "aguantó con actuaciones que viéndolas con perspectiva se ven que eran acertadas, apostando por contribuir a la sanidad pública".

En cualquier caso, ha sostenido que el Gobierno andaluz "no tiene inconveniente en rectificar lo que no se ha hecho bien", cuando ha aclarado que el problema en Granada no es por recortes, sino porque "la reorganización se ha hecho mal". "Hemos rectificado, no nos duelen las prendas, defendernos mejor que nadie los intereses de una sanidad pública digna en Andalucía", ha opinado.

En este marco, ha aprovechado para pedir a los partidos andaluces, de cara al debate parlamentario que se desarrollará el miércoles en el Parlamento, que "sean constructivos y planteen cómo se puede mejorar" el sistema sanitario y no mantengan discursos "de reproches o frases gruesas, sin aportar nada de utilidad".

Con todo, ha descartado que pueda haber un conflicto similar al ocurrido en la sanidad en la educación pública andaluza pues, como ha sostenido, el PSOE apuesta por el sistema público de educación, es consciente del papel de la concertada y de lo que ha ocurrido con la demografía. Ha garantizado así que no se va a cerrar ninguna línea ni centro de enseñanza concertada, que van a seguir cohabitando la concertada y la pública, con un límite de más del 80 por ciento en la pública.

"Nos atacarán por la derecha y por la izquierda, pero el PSOE tiene sensatez para atajar problemas", ha agregado Jiménez Barrios, quien también ha destacado la "gran capacidad" de todos los miembros que forman el Gobierno de Susana Díaz, que está "engrasado, trabajando de forma seria, con gente formada y que lanza un mensaje a España defendiendo que desde la izquierda que representa el PSOE-A se puede y se hacen las cosas de forma diferente".