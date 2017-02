Nieto destaca que "la clave fundamental" este año en el PP es "profundizar en la participación de afiliados"

13/02/2017 - 20:43

Confía en "recuperar la posición" que el PP tuvo en las elecciones municipales del año 2011

CÓRDOBA, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Córdoba, José Antonio Nieto, ha destacado este lunes que "la clave fundamental" este año en el PP es "profundizar en la participación de los afiliados en la vida interna del partido", así como "abrir a los afiliados la estrategia y ejes, tanto en relación a los equipos, como a los proyectos que se tienen que desarrollar en cada uno de los ámbitos territoriales".

Así lo ha manifestado el popular en declaraciones a los periodistas, antes de presidir el Comité Ejecutivo Provincial del PP, que tiene "como función básica dar cuenta a los representantes de la militancia del PP en Córdoba todo lo que ha sucedido y cómo se ha desarrollado el Congreso Nacional del PP".

Igualmente, se aborda "la aprobación del presupuesto para el año 2017 y del desarrollo de la actividad que quiere que se impulse desde la sede provincial en este ejercicio", que es "importante" porque tras el Congreso Nacional, se continuará con el Congreso Regional, a mediados de marzo; posteriormente el Congreso Provincial, que prevé para junio, y los congresos locales del partido en cada uno de los municipios de la provincia.

En este sentido, ha indicado que "se va a tener un año intenso en actividad, importante en cuanto a su contenido y determinante en el futuro que tiene que desarrollar el PP de cara al siguiente reto", que será "preparar las elecciones municipales del año 2019, prácticamente un año y pocos meses después del cierre definitivo de este período congresual", ha detallado.

De este modo, ha mostrado su apuesta por "conseguir que el PP traslade a la sociedad cordobesa un discurso ganador, que convenza, que permita presentar proyectos de alcaldes en cada uno de los municipios y recuperar la posición que el PP tuvo en la elecciones del año 2011, la mejor que ha tenido el partido en unas elecciones municipales a lo largo de la etapa democrática en este país".

En concreto, se plantean revalidar las alcaldías donde ya gobiernan, "lograr otras donde se mejora la posición del partido desde que se celebraron las elecciones hasta hoy", y "volver a gobernar en la Diputación Provincial, que fue un hito en 2011 y que tiene que ser un objetivo de cara a la elecciones del año 2019".

Ese trabajo, ha agregado, "se tiene que realizar fortaleciendo equipos, el papel y la participación de los afiliados y a partir de este momento además aplicando las normas que han salido del Congreso Nacional", como es que "a partir del próximo Congreso Regional la participación de los afiliados será mayor que en congresos anteriores", ha resaltado.

Al respecto, Nieto ha explicado que "va a haber una votación directa de los candidatos que se presenten a cada uno de los congresos" y al mismo tiempo "se elige a los compromisarios que representarán a la militancia en dichos congresos", ha indicado, para apostillar que será "un proceso novedoso, pero interesante, en el que cada militante va a tener en su mano la decisión importante que va a permitir que el partido le dé el sitio que le corresponde a la militancia, que por otra parte tradicionalmente en el PP ha sido muy amplia".

No en vano, ha puntualizado que todos los congresos locales del PP en Córdoba desde que él es presidente "han sido asamblearios", de forma que "todos los afiliados han estado convocados a los congresos locales; cada militante ha tenido la posibilidad de votar y elegir a sus juntas y presidentes locales".

"Y a partir de ahora, se tendrá la oportunidad de que esa participación directa se tenga también en otros congresos diferentes a los locales", algo que va a ser "un paso importante y una novedad que hay que gestionar bien para que dé el resultado y la utilidad que se quiere", ha precisado el presidente de los populares cordobeses.

Igualmente, en este Comité Ejecutivo quiere que los miembros del mismo "aporten propuestas e iniciativas de aquello que hay que poner en marcha en cada una de las comarcas y los municipios de la provincia en la acción política de los diputados nacionales, los senadores, los diputados autonómicos y provinciales y los concejales de los municipios".

COMPATIBILIDAD DE CARGOS

Preguntado por la compatibilidad de cargos, Nieto ha dicho que no tiene "más de un cargo a la vez, sino un cargo político, que es la Secretaría de Estado de Seguridad, y otro cargo orgánico, que es ser presidente del partido", algo que supone, según ha mantenido, "la misma acumulación de cargos que tiene cualquier presidente que menos tenga de cualquier provincia de España o incluso de muchas localidades".

Al hilo de ello, ve "razonable" que se compatibilice "un cargo orgánico y un cargo público", a lo que ha agregado que la clave de si se presenta o no a liderar de nuevo el PP cordobés "no está en que los estatutos lo limiten o no, sino en que los compañeros lo quieran o no, en que haya una persona que pueda reunir más cualidades para liderar bien el partido o no".

Asimismo, espera que "se valore si en este momento" él es "la persona idónea o es necesario buscar otra solución", algo que "se va a hacer también a partir de ahora", aunque "se habla del tema desde hace ya bastante tiempo" y cree que "todavía queda un período razonable para hacer esa valoración".

En cualquier caso, ha defendido que "la clave en este momento es la unidad, estar fuertes y unidos en torno a un proyecto político que sea ganador y que consiga convencer a los ciudadanos para que voten en las elecciones". A su juicio, "el Congreso Nacional ha dejado claro que al PP le interesa mucho más hablar de los problemas de la gente, que de los problemas de partido", algo que confía en que ocurra en los congresos regional y provincial.

"CONFIANZA" EN EL EQUIPO DE JUANMA MORENO

Preguntado por si se plantea presentar de candidato al Congreso Regional del PP-A, Nieto ha remarcado que "hay un equipo que está trabajando bien para conseguir el cambio político que necesita Andalucía y a ese equipo hay que darle confianza, fuerza y apoyo", en alusión a Juanma Moreno.

De esta manera, ha afirmado que "el papel que quiere jugar el PP de Córdoba es apoyar el mejor proyecto posible para conseguir la alternancia en Andalucía, que es el gran reto del PP y una aspiración de andaluces que ni siquiera votan al PP, pero que les gustaría ver gobernar esta comunidad autónoma a otro partido que no fuera el que ha gobernado siempre, el PSOE".

Por tanto, ha argumentado que "los andaluces se merecen probar otra cosa y valorar si hay otra manera de hacer las cosas para que le vaya mejor a Andalucía", porque "después de tantos años de PSOE no le ha ido muy bien desgraciadamente a esta tierra" y cree que la comunidad "se merece algo mejor de lo que se ha recibido en este tiempo", ha declarado Nieto.