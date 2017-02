Susana Díaz pide al PSOE que se levante frente a un PP "que no cambia ni a Arenas" y ante los radicales

13/02/2017 - 21:33

La presidenta andaluza avisa que la Oferta Pública de Emplo saldrá adelante en Andalucía, aunque no haya PGE

CÓRDOBA, 13 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha pedido este lunes desde Córdoba a su partido que no se agache, que haga valer sus logros, sus principios, y que se levante frente a un PP "que no cambia ni a Arenas" y ante los radicales, "que dicen ser de izquierdas y van de la mano de la derecha" en Andalucía desde hace casi dos años.

En acto de su partido en Córdoba, en el que también han intervenido el presidente del Parlamento andaluz y secretario general del PSOE Córdoba, Juan Pablo Durán, y la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, la presidenta andaluza se ha referido a los cónclaves celebrados este pasado fin de semana en Madrid por PP y Podemos, asegurando que, en el caso del PP se han dedicado a "inocular la resignación", para que se crea que ya nada puede mejorar, para que "la inmensa mayoría de la gente se vuelva conservadora".

"El PP ha conseguido --se ha lamentado-- que al final la gente diga: que me quede como estoy" y que esté dispuesta a "ganar menos" para que no la despidan, "a echar ocho horas, pero solo cobrar cuatro", y ahora buscan, a pesar de la recuperación económica, que se piense que "ya no vamos a vivir como antes", que no se puede vivir mejor, y por eso, en el PP "no han cambiado nada, y por no cambiar, no han cambiado ni a Arenas".

Y ante eso, según ha subrayado, los socialistas tienen que levantarse y defender, desde sus principios, el que se deben recuperar los derechos que se han quitado por la crisis, pues, aunque en el PSOE tengan "fallos", lo cierto, según ha argumentado, es que "todo el que actúa se equivoca" y "quien no se equivoca es el que no se compromete, el que no se faja", quien busca que nada cambie o quien solo critica, pero no hace nada, y a ellos habría que preguntar "¿qué habéis aportado vosotros para que mejore la vida de los españoles".

Por eso, según ha señalado Susana Díaz, los socialistas no se van a dejar "acomplejar tampoco por los que han optado por la radicalidad", la de Podemos, la radicalidad de "los de la nueva política", que ha sido "una constante en el Parlamento andaluz" desde hace casi dos años, "donde no ha habido pleno donde no fueran de la mano" el PP y Podemos, "para hacer daño al gobierno y demostrar que le podían ganar al PSOE una votación, cuando esto va de que gane la gente, porque ese es el sentido de la política".

Ello ha llevado a la líder del PSOE andaluz a preguntarse "cómo pueden tener el mismo modelo quienes dicen ser de izquierdas y la derecha", y la razón radica, según ha argumentado, en que a PP y Podemos les preocupa que "el PSOE gana, y bombea ilusión y ganas", porque eso es lo que hay que hacer, es decir, "además de cabrearse e indignarse, hay que poner soluciones".

Así lo está haciendo el PSOE en el Congreso, desde la oposición y "con 85 escaños", logrando que suba el Salario Mínimo Interprofesional y también "parar las reválidas", y si eso se ha conseguido con esos escaños, cuánto podrán conseguir los socialistas, según se ha preguntado, cuándo vuelvan a "ganar las elecciones y volvamos a tener un gobierno socialista en España", y para eso, según ha subrayado, debemos desde Andalucía "aportar un modelo" para que "el partido que vuelva a cambiar la vida de la gente, para que vivamos mejor".

Por eso, los socialistas, según ha dicho, deben ser "fieles a sus principios" y hacer de la "fraternidad" su bandera, de forma que el proceso de primarias que ahora se abrirá en el PSOE "sea un proceso entre compañeros, para que cuando acabe no haya ninguna otra etiqueta que la de compañeros socialistas", siendo eso algo que van a "hacer juntos", estando "convencida" de que hay "una inmensa mayoría de personas que están deseando" que los socialistas se levanten y afronten los problemas.

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO

Precisamente, las políticas que aplica el Gobierno andaluz son las que diferencian al PSOE, apostando ahora, en la recuperación económica, por la recuperación de derechos de aquellos que sufrieron los recortes que impuso el Gobierno de Mariano Rajoy, y por eso en Andalucía se pondrá en marcha una Oferta Pública de Empleo (OPE), aunque no haya Presupuestos Generales del Estado (PGE).

De hecho, según ha subrayado, en Andalucía no se aceptará "el chantaje del Gobierno de España, diciendo que no habrá oferta pública de empleo si no hay presupuestos", y eso es algo, según ha asegurado, "que no se lo cree ni Rajoy, porque aquí sí que habrá 2.300 plazas, que saldrán en tiempo y en forma".

Susana Díaz ha recordado que "eso lo dijo el ministro Montoro en la Conferencia de Presidentes", pero ante la reacción de Andalucía y de otras comunidades autónomas "tuvo que reconocer que una cosa es el presupuesto y otra la Oferta Pública de Empleo", como la que habrá en Andalucía, donde este año hay "500 millones más para Sanidad" y también más presupuesto para Educación y Dependencia.

En relación con ello, la presidenta andaluza ha reiterado que en Andalucía "la sanidad pública es la joya de la corona", aunque "algunos, de manera torticera, han intentado ponerla en cuestión", los mismos que en otras comunidades autónomas despidieron a profesionales sanitarios y "cerraron centros y servicios, mientras en Andalucía no se echó a nadie y no se cerró ningún hospital", y ahora que en Andalucía "se devuelve la jornada" de 35 horas "y el salario" que se redujo a los profesionales sanitarios, "cuando se retoman proyectos, con la oferta pública más grande de España, ahora es cuando salen a la calle quienes quieren manipular la inquietud de los ciudadanos".

Díaz, quien ha criticado que en este asunto "la derecha, Podemos e IU caminan como una pinza, deteriorando la imagen de la sanidad pública", también ha señalado a dirigentes de Podemos y del PP que "han intentado poner en un brete a la educación pública, unos pidiendo que haya más concertada, y otros pidiendo que se retiren conciertos".

Eso ocurre, según ha señalado, "cuando en Andalucía tenemos la ratio más baja de España y una educación de calidad" y, según ha subrayado, "no se va a retirar un solo concierto, pero si coincide una línea pública y otra privada, la prioridad de este gobierno siempre será la pública", pero quedando claro "que se van a mantener todos los colegios, que los padres estén tranquilos" y que no se dejen engañar, porque, por ejemplo, en el caso de Córdoba "se está discutiendo sobre dos unidades".

DURÁN Y AMBROSIO

Por su parte, el presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, ha destacado que, tras lo ocurrido en los congresos del PP y Podemos, el PSOE queda claramente donde siempre debe estar, "entre la intransigencia inmovilista de la derecha y el radicalismo estéril incapaz de transformar la sociedad".

En cuanto al proceso interno del PSOE, Durán ha dicho que "quienes se sienten socialistas" deben tener "siempre respeto al que piensa diferente, fuera y dentro del partido", dejando claro que "ser compañero en el PSOE no es una frase hecha", sino que implica que son "hermanos" que comparten "los mismos ideales, aunque se discrepe en la forma de llevarlos a cabo", pero sin olvidar que," por encima de todos, son socialistas".

La alcaldesa de Córdoba, la socialista Isabel Ambrosio, ha afirmado que trabajará con Susana Díaz por el reto de que el PSOE "siga siendo el gran partido de la ciudadanía, desde sus señas de identidad, las del socialismo de toda la vida", en un partido "socialista, feminista y ecologista", porque son "rojos, violetas y verdes".