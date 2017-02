Carmena: "No hacemos designaciones a dedo por que no las podemos hacer"

Asegura que se enmarcan en los procedimientos administrativos en vigor

La alcaldesa dice que no quita que algunos cargos sean de designación directa

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Imagen: Efe

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado este martes en una entrevista en Antena 3 que en el Ayuntamiento no se hacen designaciones a dedo por que no están permitidas.

"No hacemos designaciones a dedo porque no las podemos hacer", ha asegurado subrayando que en todo momento se enmarcan en los procedimientos administrativos en vigor, lo que no quita que algunos cargos sean de designación directa.

Así lo detallará en un próximo pleno en el que la dación de cuentas se dedicará a la política de personal.

El Ejecutivo municipal presidido por Carmena fue acusado de haber incumplido la normativa dejada por la anterior regidora, Ana Botella, en la dirección de imposibilitar el fichaje de familiares para cubrir puestos eventuales, al designar a Luis Cueto como coordinador general de Alcaldía.

Defiende sus 35 horas semanales

En cuanto al auto judicial que suspende cautelarmente la jornada laboral de 35 horas entre los funcionarios municipales, Carmena ha puesto el acento en la importancia de que el poder ejecutivo observe las disposiciones del judicial.

"Interpretamos la norma en que tenemos competencia para establecer las 35 horas y seguimos manteniendo el debate con los tribunales, por eso vamos a recurrir. Es una medida cautelar pero asumimos que hay este balance de poderes", ha indicado.