Ayerdi defiende la permanencia de Sodena en varias empresas más allá de diez años por sus beneficios socioeconómicos

14/02/2017 - 10:28

El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, ha defendido la participación de Sodena en diez compañías por un periodo superior a diez años, dado que la contribución de la empresa pública ha tenido "beneficios en términos socioeconómicos".

PAMPLONA, 14 (EUROPA PRESS)

Manu Ayerdi ha explicado que, según la ley, la presencia de Sodena en las empresas participadas tendrá un plazo máximo de diez años, pero puede ser el Gobierno el que exceptúe ese plazo máximo y así se ha hecho con diez empresas.

El vicepresidente ha señalado, en una comisión parlamentaria a petición de Podemos, que Sodena ha realizado un estudio para cuantificar el efecto del apoyo de Sodena en estas diez empresas, concluyendo que las ventas se han multiplicado por 1,9, el empleo ha pasado de 621 trabajadores a 1.286 (aunque algunas empresas no tienen empleados) y el apoyo de Sodena por importe de 103,5 millones de euros movilizó una inversión de 338 millones de euros.

Manu Ayerdi ha considerado que la continuidad de la participación de Sodena en estas diez empresas está "bien fundamentada". Esta excepción se ha dividido en cuatro bloques. En un primer apartado se agrupan cuatro compañías en las que Sodena no pudo ejecutar su desinversión en el plazo previsto: una de ellas es una sociedad de promoción de empresas que está en proceso concursal, otra es una sociedad de promoción de empresas en la que una vez agotado el compromiso de permanencia los propios socios han decidido acordar un proceso de liquidación ordenada, y las otras dos son dos fondos de inversión que están en periodo de desinversión y liquidación.

En un segundo bloque se integran dos compañías inmersas en fases de crecimiento en las que prolongar la presencia de Sodena llevará a un mayor valor de las mismas y también para Sodena.

Un tercer bloque incluye tres empresas participadas que tienen escasas expectativas de creación de valor para Sodena, pero la sociedad pública ha decidido mantener la posición accionarial "para no tensionar a esas empresas, lo que permitirá minimizar pérdidas o obtener mayor valor en el futuro del que se obtendría materializando ahora la desinversión".

Finalmente, la última empresa es Parquenasa (Sendaviva), donde la decisión de permanencia de Sodena "está basada en razones socioeconómicas, ya que desde 2007 vienen realizándose estudios socioeconómicos que son positivos y compensan la inyección económica que hay que hacer todos los años".

DUDAS DE PODEMOS

El portavoz de Podemos, Carlos Couso, ha advertido de que dentro este grupo de diez empresas hay algunas que tienen empleo y otras no, hay algunas que están destinadas a la economía productiva y otras que son "meros fondos de inversión". "Queremos una Sodena mucho más direccionada a la economía productiva y a la economía de lo social. Sodena no puede ser instrumento para el consejero de turno juegue a ser empresario del año con los amigos, tiene que ser algo que redunde en generación de empleo y no tener aventuras", ha indicado, planteando que hay una continuidad entre lo que hacía el Gobierno anterior y lo que hace el actual.

Manu Ayerdi ha negado esta última idea, ejemplificando que en la decisión sobre la participación en estas diez empresas intervinieron seis analistas, de los que cinco actualmente ya no forman parte de la plantilla de Sodena.

El portavoz de UPN, Carlos García Adanero, ha afirmado que "lo que queda evidente es que la actividad de Sodena ha sido profesional, las cuestiones no se hacen a través de amiguetes como intenta definir el señor Couso, sino que se hace con unos criterios y con unos informes". Además, ha avalado la permanencia en Sendaviva, "una decisión política que nosotros respaldamos".

El parlamentario de Geroa Bai Rafael Eraso ha indicado que Sodena es "un instrumento público para la captación de proyectos empresariales que contribuyan al desarrollo regional" y ha considerado que la sociedad pública "está trabajando bien". "Hay que mirar más por la economía social que por la especulativa", ha planteado.

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que puede coincidir en el mantenimiento de Sodena en alguna de las diez empresas porque no es posible por razones legales la desinversión, pero "no tenemos muy claro que sea mejor mantenerse esperando una mayor rentabilidad, tenemos dudas sobre eso después de diez años". "Nosotros no estamos para obtener una rentabilidad especulativa a la hora de la desinversión. Si la empresa está funcionando, no tiene sentido que la administración esté ahí", ha indicado

Por parte del PSN, Guzmán Garmendia ha afirmado que "en Sodena se están haciendo las cosas igual que antes y hay muchas cosas que cambiar en el apoyo del emprendimiento". "No compartimos la gestión que se está llevando a cabo con Sodena, que está haciendo una política continuista", ha apuntado, si bien ha avalado la continuidad de la participación en estas diez empresas.

Finalmente, el portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha pedido "transparencia, criterios claros y objetivos, protocolos para el tratamiento de cada decisión en Sodena, y que las inversiones tengan la coherencia de que estén ligados a unos sectores sobre los que hay un interés objetivo". "Esto en muchas ocasiones brillaba por su ausencia con los Gobiernos de UPN", ha indicado.