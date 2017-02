El PSOE pide "arrojar luz" y actuar con absoluta transparencia en el caso Bankia

Madrid, 14 feb (EFE).- El PSOE ha pedido actuar con "absoluta" transparencia en el caso Bankia para "arrojar luz" y ver qué ocurrió en la salida a bolsa de esta entidad ya que no se trata sólo de una operación financiera sino que se está cuestionando el papel del Banco de España y de la CNMV.

"Son dos organismos reguladores esenciales para la economía española y hay que ver este tema con prudencia", ha dicho el portavoz de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez, en declaraciones a TVE.

Jiménez ha afirmado que la decisión del juez Fernando Andreu, instructor del caso BANKIA (BKIA.MC ) de investigar a las excúpulas del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es un asunto que ha generado "polémica y alarma social" y "hay que arrojar luz para ver qué es lo que ocurrió".

Ha incidido en que la vía judicial es ya un "paso trascendente" que tendrá sus consecuencias, aunque ha advertido de que "hay que ser cuidadoso", porque está en tela de juicio no sólo la operación financiera sino también el papel del Banco de España y de la CNMV.

Por su parte, la exmagistrada del Tribunal Supremo y diputada independiente del PSOE Margarita Robles ha puntualizado que hay que respetar el principio de la presunción de inocencia pese a que ha señalado que el tema "tiene que esclarecerse y no puede quedar la más mínima duda".

No obstante, ha indicado que el PSOE no pedirá ninguna comisión de investigación sobre el caso Bankia porque "cuando hay un procedimiento judicial en marcha no es necesario".

"Estoy por el trabajo que hagan los jueces, que debe ser serio y responsable", ha dicho, al tiempo que ha pedido a los tribunales analizar con "calma" y depurar responsabilidades.

"Si es así, tendrá que caer todo el peso de la ley y si no, archivar", ha aseverado.

En el mismo sentido, la vicepresidenta segunda del Congreso y expresidenta del PSOE, Micaela Navarro, también ha pedido respetar la presunción de inocencia ya que "cuando se deteriora la reputación de una persona es muy difícil recomponerla después".

Navarro ha asegurado que la Justicia tiene que investigar hasta el fondo y ha dicho que el PSOE "no pone nombres propios", a la vez que ha señalado que tampoco se opone a una comisión de investigación, aunque "la garantía realmente es que la Justicia actúe con todas las consecuencias y con toda la libertad".

"Las comisiones de investigación deberían ser para saber exactamente qué es lo que ha pasado. Hasta ahora la comisiones sirven más para un rifirrafe político que para aclarar lo que pasa, aunque no es incompatible que pueda haber una comisión y actúe la Justicia", ha recalcado.

El aspirante a secretario general del PSOE Patxi López ha puntualizado que le parece bien "todo lo que sea depurar responsabilidades vía judicial y política", aunque ha pedido esperar a la resolución de la Justicia en el caso Bankia, ya que "también había otros juristas que decían que no había que imputar nada" al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

El portavoz de la Gestora del PSOE ha señalado que la salida a bolsa de Bankia tuvo un gran impacto en la economía española ya que el Estado tuvo que intervenir y supuso un coste para las arcas públicas y para muchas familias.