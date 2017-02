La fiscal jefe del caso contra Mas por el 9N denuncia insultos de "mierda y fascista"

"Me llamaron fascista, eres una mierda, vete de Cataluña, fuera"

"A mis 64 años de vida, no había visto reflejada en una mirada ese odio"

Ana Magaldi ha explicado este martes los hechos en una rueda de prensa

La fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi. Imagen: Europa Press

La fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi, ha explicado este martes los hechos que sucedieron el viernes frente al Palacio de Justicia cuando salió de la sesión del juicio del 9N: "Me insultaron. Me llamaron mierda, fascista, eres una mierda, vete de Cataluña, fuera".

En una rueda de prensa convocada por Magaldi para explicar su versión de los hechos, ha concretado que, tras los insultos, uno de los manifestantes de un grupo, que según la fiscal era de entre 20 y 30 personas, se acercó hacia ella y le espetó: "Tú eres la Fiscalía. Tú nos condenas por poner las urnas ¡Qué vergüenza!". "Es un hecho muy grave. Un ataque y un insulto a la representante de una institución del Estado.

A mis 64 años de vida, no había visto reflejada en la mirada de una persona el odio que vi en esta persona. No lo olvidaré nunca". Los primeros gritos que escuchó al salir por la puerta fueron los cánticos de 'Fuera, fuera, fuera, la justicia Española': "Y yo les miré de pié, firme, mirando a las personas. No insultándoles, no haciendo peinetas ni sacando la lengua. No les gustó mi actitud y empezaron los insultos".

Cuando el joven se separó del grupo para increpar a la fiscal afirmando que los periodistas que estaban en la puerta del Palacio de Justicia le habían confirmado que ella era la Fiscalía española, Magaldi asegura que temió por su integridad por lo que avisó a los Mossos, pero el manifestante llegó antes, para increparle y ella le contestó: "Yo no soy la Fiscalía soy la fiscal en jefe de Barcelona. Los fiscales no condenan, los fiscales acusan. Los que condenan o absuelven son los tribunales y los jueces".