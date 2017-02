Sanz pide prudencia tras el nuevo video de Maloma y señala el apoyo a la familia

14/02/2017 - 11:49

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha pedido este martes prudencia tras hacerse público un nuevo video de Maloma Morales de Matos, la joven de Mairena del Aljarafe (Sevilla) natural del Sáhara Occidental pero nacionalizada española que permanece supuestamente retenida en Tinduf (Argelia) por su familia biológica, en el que la joven niega que esté "secuestrada" en los campamentos de refugiados saharauis.

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado el delegado a preguntas de los periodistas y ha señalado que continúan apoyando a la familia. "Estamos siempre cercanos, en contacto y mantenemos muchos encuentros. Esperamos que la solución llegue lo antes posible", ha apuntado.

Sanz, que no ha entrado a valorar las circunstancias en las que se ha podido grabar el vídeo, ha insistido en ser prudente y en conseguir que se cumpla "la voluntad de Maloma y ojalá esto conlleve la vuelta". Así, ha indicado que "no es la primera vez que aparece un video de Maloma y no se saben las circunstancias en que se producen".

Cabe recordar que José Morales, el padre adoptivo de Maloma Morales de Matos, ha considerado "raro" el vídeo en el que la joven niega que esté "secuestrada" en los campamentos de refugiados saharauis.

Frente al vídeo difundido por el antiguo oficial y diplomático del Frente Polisario Emhammed Al Ghasi, José Morales ha recordado que cuando en diciembre de 2015 la joven viajó a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf para visitar a su familia biológica, lo hizo con billete "de ida y vuelta". "Es muy raro. El lunes me dijo que estaba deseando volver y hoy dice totalmente lo contrario", ha expuesto José Morales.

Emhammed Al Ghasi, de su lado, ha comunicado a Europa Press que él recibió el vídeo este pasado domingo y tiene la certeza de que "está grabado en la vivienda de Maloma en los campos saharauis" de Tinduf. En el mencionado vídeo, la joven, flanqueada por otras dos mujeres, niega que esté "secuestrada por el Frente Polisario, por Argelia", por su familia biológica o "por nadie". "Estoy aquí porque yo quiero. Es mi deseo estar una temporada con mi gente", enfatiza, avisando de que "se está formando una bola increíble" en torno a su situación.

"El día que quiera irme me voy a ir, porque mi familia no me tiene secuestrada. Estoy aquí porque yo quiero", expone la joven, asegurando que ha transmitido tal extremo a su familia española y a diferentes autoridades españolas. "Dejad el tema", reclama en este vídeo, en el que además avisa de que hay quien "se está aprovechando" del asunto, en función de sus propios "intereses".

Maloma empezó a visitar España con siete años en el marco de los programas de colaboración entre familias españolas y saharauis. Comenzó a residir de manera permanente con una familia de Mairena del Aljarafe (Sevilla) que, cuando ella cumplió 19 años, inició el proceso de adopción de Maloma a petición de la propia joven.

El pasado mes de diciembre de 2015, la joven viajó a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf porque le habían avisado de que su madre había enfermado. Y según denuncia su familia española, la familia biológica de la joven la retuvo allí en lugar de permitirle regresar a España.