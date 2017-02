La abuela de la niña asesinada por la pareja de su madre asegura que éste la amenazó con "cortarle la cabeza"

14/02/2017 - 13:00

La abuela de la niña que murió presuntamente asesinada y descuartizada junto a su madre --Adolfina Puello-- a manos de la pareja de ésta en junio de 2014, Leonarda Sánchez, ha declarado este martes durante la segunda sesión del juicio que el acusado, Raúl Sánchez, la había amenazado con "cortarle la cabeza".

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Me amenazó con cortarme la cabeza si volvía a llamar a mi nieta", ha relatado Sánchez en la Sala A de la Audiencia Provincial de Madrid durante su declaración ante el juez.

Sánchez, madre de quien fuera padre de la hija de Adolfina, ha indicado que la relación entre Álvarez y Adolfina era "normal". Sin embargo, ha recordado que en una ocasión, Adolfina le dijo a su hija, Argelys, que se diera prisa porque "ya sabes cómo se pone Raúl". "Mi peor pesadilla", asegura Sánchez que le respondió su nieta.

Fue su nieta quien le avisó de que tanto ella como su madre estaban recibiendo malos tratos. "Las maltrataba, porque la niña lo decía; decía que no las quería, lo contó solo una vez, a mí no me relató ningún suceso en concreto.", ha indicado.

Por ello, Leonarda Sánchez interpuso una denuncia, aunque según ha señalado "nadie" le hizo caso. En el mismo sentido se ha expresado Sánchez antes del comienzo de la segunda sesión del juicio, donde ha indicado que se sentía "muy agobiada" para declarar y "muy disconforme" con los medios de comunicación por no haberle dado apoyo en el momento de la desaparición. "Nadie me tomó en cuenta", ha subrayado.