Bankia. cs pide la comparecencia de linde y urge a investigar toda la "crisis bancaria"

14/02/2017 - 13:00

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

Ciudadanos ha presentado este martes en el Congreso de los Diputados la petición de comparecencia del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, tras la imputación de su antecesor Miguel Ángel Fernández Ordóñez por la salida a Bolsa de Bankia.

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, explicó la solicitud para que Linde explique la gestión del Banco de España durante la crisis bancaria.

Dadas las "dimensiones del escándalo", Girauta subrayó además la "absoluta y perentoria necesidad" de crear una comisión de investigación sobre la "pésima" gestión que los políticos hicieron de las cajas de ahorro, "por decirlo con un eufemismo".

Ciudadanos pretende investigar "en su conjunto esa forma de gestión" de las cajas, que no siguieron criterios de mercado ni financieros sino políticos, y en ese sentido alertó al PSOE de que no vale con investigar solo "una parte", la de Bankia, y no la de Cataluña Caixa, por ejemplo.

(SERVIMEDIA)

14-FEB-17

CLC/caa