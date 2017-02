'Las Bistecs' se incorporan al cartel de MUWI Wine Music Fest17

14/02/2017 - 13:20

Las Bistecs se incorporan al cartel de MUWI MUSIC FEST como máximo exponente del Electro-disgusting. Tal y como ellas mismas lo definen, es una corriente artística, perfománticomusical que consiste en molestar y no dejar indiferente a una sociedad saturada de información. Con las catalanas el cartel está tomando unas hechuras de festivales de mayor trayectoria con artistas tan interesantes como: WAS, The Excitements, Kokoshca, Amatria y Shinova.

LOGROÑO, 14 (EUROPA PRESS)

El dueto presenta unas letras, unas coreografías y una imagen que remueven las tripas de un mundo musical frecuentemente estereotipado y se abren paso como la alternativa más adictiva y punzante del momento.

Con una puesta en escena que incluye la improvisación, el error y mucha actitud, Las Bistecs están revolucionando la escena musical y están arrasando por dónde pasan.

Oferta, su primer disco con 14 temas, se construye a partir del beat, con el que hacen mover a todo el mundo que las escuche, y se complementa con unas letras basadas en el humor que retratan experiencias personales vividas en primera persona, realidades sociales que perduran. Consideradas como hijas del siglo XXI, no hay ningún elemento en Las Bistecs que provoque indiferencia, más bien al contrario remueven conciencias y tripas tanto de la industria musical como de la parte de la sociedad, sobre la cual están enfocadas muchas de las letras.

Su puesta en escena es un cóctel explosivo, y ya sea por la parte musical (beat, melodías ochenteras, sintetizadores*) o bien por la parte literaria (como ya hemos dicho: sátira, crítica social y sobretodo verdades como puños) Oferta engancha y crea adicción.

Con esta nueva incorporación el cartel de Muwi Music Fest cada vez se muestra más redondo y pleno, como los mejores vinos de la bodega que lo acoge (Bodegas Franco-Españolas). En los círculos de los fans de los festivales se empieza a calificar a MUWI como el Festival de verano de referencia de La Rioja al unir en una experiencia global: gastronomía, vino y música del 24 al 27 de agosto.

Siguen a la venta los abonos tempranos al precio reducido de 30 euros.