Igual sobre la crítica de Van den Eynde a Buruaga: Es "muy noble y muy leal tener ilusión" por liderar el PP

14/02/2017 - 13:20

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha afirmado que "es algo muy noble y muy leal" tener "ilusión" por liderar el Partido Popular, "evidentemente siendo compañeros y bajo el pagaragüas del PP y con buenas y corteses razones", ha apostillado.

SANTANDER, 14 (EUROPA PRESS)

Igual se ha pronunciado así a preguntas de los medios sobre las críticas del portavoz parlamentario del PP, Eduardo Van den Eynde, a la secretaria general del partido, a la que ha acusado de "maniobrar en la sombra y traicionar" al actual presidente, Ignacio Diego.

La alcaldesa ha respondido que desconocía la reflexión publicada por Van den Eynde en su cuenta de Facebook, pero ha recalcado que "no veo deslealtad en alguien que diga lo que piensa".

"Si alguien tiene un proyecto, tiene ilusión y tiene ganas, no entiendo que no lo pueda decir y después de todas las opciones que haya, que ahora no las conocemos, pues habrá que ver también que proponen y cuál es su plan de trabajo para después decidir", ha reiterado Igual, en la línea de lo que ya dijo este lunes.

Tras conocer un extracto del escrito de Van den Eynde, ha señalado que "son apreciaciones personales y no me corresponde valorarlas", y ha añadido que "cuando sepamos quién tiene intención de presentarse, nos podremos manifestar con mayor libertad".

A la pregunta de si confía en que el congreso regional del PP sea tranquilo, Igual ha respondido que "no tiene por qué no ser tranquilo haya una o varias candidaturas".

"Nosotros somos un equipo de Gobierno del PP, con total lealtad al partido, donde ejerceremos nuestro derecho a voto en el congreso pero aún no sabemos quién se va a presentar ni cuántas candidaturas, así que tendremos que esperar", ha insistido.