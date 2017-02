El PP acusa al Principado de falta de transparencia en el caso 'Marea' y le recuerda que siguen gobernando los mismos

14/02/2017 - 13:39

Medina propone una reordenación del mapa escolar que se ajuste a las necesidades de las familias y un plan de infraestructuras

GIJÓN, 14 (EUROPA PRESS)

El diputado regional del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) David González Medina ha achacado la segunda investigación sobre posibles fraudes en colegios vinculada al caso 'Marea' a una "total falta de transparencia, información y ayuda" por parte del Principado, al que ha recordado que siguen gobernando los mismos que cuando se cometieron esas supuestas irregularidades.

Medina, en rueda de prensa en la sede gijonesa del PP, ha incidido en que muchos colaboradores del gobierno de Vicente Álvarez Areces, al que ha denominado "el premiado" por su cargo en el Senado, siguen hoy en el Ejecutivo de Javier Fernández. Según él, se niegan a dar explicaciones, asumir responsabilidades y se niegan también a tener transparencia "en este caso de corrupción tan grave", ha recalcado.

Para él, más que un caso 'Marea' es un tsunami, ha ironizado. Asimismo, ha indicado que el PP respeta las leyes, jueces y los procesos, a lo que ha añadido que será un juez quien dictará si hubo o no. "No somos un tribunal de la Inquisición como suele ser Podemos", ha apuntado, para expresar después que sí piden responsabilidad y transparencia al Gobierno regional.

A este respecto, ha recalcado que le preguntaron en muchas ocasiones al consejero de Educación, Genaro Alonso, por la red tecnológica de los colegios, y este solo ha dado respuestas "bastante difusas y dispersas". Algo que se debe, a su juicio, a que el consejero no quiere reconocer que el dinero que se tenía que invertir no se invirtió, "y ahora las necesidades vienen de ahí", ha remarcado.

"De todo aquello, viene lo que tenemos ahora", ha apuntado, para señalar después que no es no haya dinero para invertir en los colegios solo por la crisis, sino por cómo se gestionaron los dineros en la época de Areces.

Medina ha insistido en que muchas necesidades de los colegios se deben a que la Consejería durante no pocos años "parece que robó, y como robó, ahora hace falta dinero", ha remarcado. "La gestión del PSOE no está siendo transparente ni clara", ha recriminado.

REORDENACIÓN DEL MAPA ESCOLAR

Unido a ello, el diputado 'popular' ha opinado que Asturias necesita un plan de infraestructuras educativas, dotado de financiación, así como una reordenación del mapa escolar transparente que se ajuste a las necesidades de las familias

Ha llamado la atención, en este sentido, sobre que el consejero dice que Asturias tiene un problema demográfico y hay que adaptar el mapa, pero no acaba de concretar nada. De la carta remitida a directores de centros con la previsión de qué unidades se deben y no se deben cerrar, todavía no hay nada claro, según él.

A su parecer, deben ser las familias quienes marquen en función de la demanda las plazas y unidades que se necesitan. Ha recalcado, sobre este tema, que hay niños de tres años, cuyas familias no saben si van a poder continuar en el mismo centro en el próximo curso. Medina ha resaltado que la transparencia en la Consejería de Educación se hace cada día más importante y necesaria.