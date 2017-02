PP afirma que en 'Púnica' no hay "nada" contra Pedro Antonio Sánchez y el caso 'Auditorio' "no es de corrupción"

14/02/2017 - 13:49

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Teodoro García, ha defendido que "nunca se firmó nada, nunca se contrató nada y nunca se pagó nada" por parte del Gobierno regional en el marco de la operación 'Púnica', y ha admitido que si en el caso 'Auditorio' "ha podido ocurrir algo es un error administrativo totalmente involuntario" pero no se trata de un "caso de corrupción política".

MURCIA, 14 (EUROPA PRESS)

García ha respondido de esta forma en una entrevista concedida a Onda Regional recogida por Europa Press, al ser preguntado por las últimas novedades con respecto a ambas operaciones, como el auto del instructor del caso 'Púnica', el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, en el que conforma la pieza relativa a las actividades de la trama en Murcia y atribuye la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada al presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez.

Al ser preguntado por la posibilidad de que la oposición exija la dimisión de Sánchez en base al pacto de gobernabilidad firmado con Ciudadanos, García ha dicho estar "muy de acuerdo" con el líder nacional de la formación naranja, Albert Rivera, cuando decía que "no es lo mismo meter la pata que meter la mano".

"Esa es la línea roja en al que nosotros tenemos que movernos", ha señalado García, quien explica que en el caso de la operación 'Púnica' se acusa a Sánchez "no se sabe muy bien de qué porque, al final, hay unos supuestos delitos pero lo que hay es una reunión".

En el caso 'Auditorio', ha recordado que se acusa a Pedro Antonio Sánchez "junto a más de 20 personas" de que el procedimiento administrativo "no está bien hecho, pero nunca se le acusa de que todo el dinero no esté en la obra".

"SIEMPRE HEMOS CONFIADO EN LA JUSTICIA"

En este sentido, García ha señalado que "lo cierto es que, como siempre hemos confiado en la Justicia y siempre sabíamos que todo se iba a aclarar durante las 15 veces anteriores en las que el presidente Pedro Antonio Sánchez había recibido denuncias por parte de los partidos la oposición". Al final, cree que la Justicia "ha pedido que todo eso se aclare porque, cuando hay alguien que denuncia unos hechos lo lógico es aclararlos si tienen visos de verosimilitud".

En este caso, analizando la trama 'Púnica' "un poco" y viendo las personas que tienen roles en ella, García ha dicho no saber "muy bien" qué relación "se podría establecer entre personas como Paco Granados u otras" y que "no conocen de nada ni han visto nunca ni han tenido ningún tipo de relación con Sánchez y su entorno".

"Al final de lo que se trata es de que se aclare esto cuanto antes y que no puede ser delito mantener una reunión o pensar siquiera en hacer algo", ha señalado García, destacando el informe de la Fiscalía Anticorrupción que se opone a la elevación de una exposición razonada al TSJ de Murcia para investigar la actuación de Pedro Antonio Sánchez al considerar que no hubo perjuicio alguno para las arcas públicas porque los contratos no llegaron a formalizarse.

"Ayer me comentaba una persona por la calle que está seguro de que no es delito pero que está seguro también de que ni siquiera es pecado", ha señalado García, quien considera que, al final, "estamos hablando de hechos posibles y no de hechos probados".

En su opinión, el criterio de la Fiscalía "viene a confirmar lo que siempre se ha defendido: si no ha habido perjuicio para las arcas públicas y no ha habido ni siquiera intento de celebrarse esos contratos, es imposible que se haya producido ningún tipo de delito".

CASO AUDITORIO

Al ser preguntado por el caso Auditorio, García ha reconocido que se suma "a los caso anteriores en los que Sánchez también fue denunciado". Ha recordado, incluso, que el PSOE "llegó a acusarle formalmente en un juzgado de no haber pagado su casa", y eso "fue lo que le impidió en su momento convertirse en presidente de la Comunidad" hace un par de años, tras la marcha de Ramón Luis Valcárcel.

"En ese caso fue declarado inocente y en el caso anterior, de un tema relacionado con el Plan General, también fue declarado inocente", ha recordado García, quien se ha mostrado convencido de que el presidente de la Comunidad "también va a ser declarado inocente" en los casos 'Auditorio' y 'Púnica'.

García ha criticado que "algunos partidos" como el PSOE en este caso, "en vez de ir al contencioso administrativo, que sería la forma lógica de aclarar estas cosas" acuden a la vía penal "porque el ruido es mayor y vas contra la persona y no contra el procedimiento".

Ha recordado que, en el caso 'Auditorio', lo que sostiene el PSOE es que hay 21 personas funcionarios de la Comunidad y del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras que, junto con los concejales y el alcalde de Puerto Lumbreras, "se concertaron, es decir, prevaricaron para dejar un auditorio sin terminar". Sin embargo, la Fiscalía "reconoce que el dinero está íntegramente en el Auditorio", añade.

"¿Me va usted a decir que jefes de servicio, interventores municipales, secretarios generales municipales que han ganado su plaza por oposición, se han concertado solo para dejar un auditorio sin terminar?", se ha preguntado García, quien considera que se trata de un "delito un poco absurdo que, quizá, desde el punto administrativo tenga algún 'pero', pero desde luego no reviste ninguna relevancia penal como para ir contra un alcalde".

Al final, ha destacado que la propia Fiscalía, a través del perito independiente que ha contratado, "reconoce que en el Auditorio hay invertidos más de siete millones de euros".

Sin embargo, critica que el PSOE "juega un poco con la ambigüedad y, también, con la complicación de tener que explicar lo que significa la caja única de los ayuntamientos: el dinero entra, va a pagar las obligaciones más inmediatas y, luego, conforme van teniendo nuevos ingresos van pagando el dinero del auditorio", ha explicado. Esto quiere decir, según García, que "todo el dinero está invertido en la obra".

"Si vamos a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional y tenemos que juzgar a todos los políticos que por una u otra razón han tenido que dejar sin presupuesto una obra y dejarla sin terminar, yo creo que la Justicia estaría colapsada hoy porque hay muchas circunstancias que hacen que un edificio se quede en primera, segunda o tercera fase y no es delictivo", ha defendido.

En definitiva, ha remarcado que Sánchez "no está imputado todavía, ni está investigado ni encausado y llevamos dos meses escuchado a la oposición que dimita". La conclusión a la que llega García es que "lo único que desean el resto de partidos de la oposición o es ni justicia ni que todo se aclare, sino que desean acabar con el presidente de la Comunidad porque le tienen miedo".

Al ser preguntado por la repercusión nacional y su posible influencia en la celebración del Congreso Regional del PP previsto para el próximo 18 de marzo, García ha considerado que, tanto en el PP como en el Gobierno regional, "el sustituto de Pedro Antonio Sánchez es Pedro Antonio Sánchez".