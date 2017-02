Junta aboga por avanzar en la mejora de la sanidad y augura "un escenario final" con dos hospitales

14/02/2017 - 13:50

El delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en Huelva, Rafael López, y el director gerente del complejo hospitalario onubense, Antonio León, han asegurado este martes que se va a crear una comisión técnica que analizará las circunstancias que se dan en Huelva y cómo va a quedar la distribución sanitaria para seguir avanzando en la mejora de la sanidad, a la par que han augurado que "el escenario final" será que la capital cuente con dos hospitales y deje de ser un complejo.

HUELVA, 14 (EUROPA PRESS)

Todo ello tras la reunión mantenida este lunes entre directivos del SAS y los sindicatos sanitarios con presencia en el complejo hospitalario, como son CSIF, CCOO, USAE, Satse, UGT y SMA, ha precisado en declaraciones a los periodistas Rafael López durante una visita a la unidad encargada del traslado de pacientes críticos en la provincia con motivo de la ampliación de su horario de actividad, que pasa a extenderse las 24 horas del día, los 365 días del año.

En este sentido, el delegado ha dejado claro que "la Junta va a seguir avanzando en la mejora de la sanidad y de la cartera de servicios, va a rectificar en lo que nos hemos podido equivocar y todos los interlocutores van a ser escuchados".

Del mismo modo, ha insistido en que "desde el principio la Junta de Andalucía ha estado abierta al diálogo y que se está trabajando en la orden de derogación de la fusión", no obstante ha asegurado que es "fundamental dar seguridad jurídica a los trabajadores".

López ha considerado "muy positiva" la reunión de este lunes en la que estuvieron presentes el nuevo director gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Mariano Marín, y la directora general de Profesionales del SAS, Celia Gómez, "y el ambiente de la misma".

PRÓXIMA REUNIÓN EL 21

Por su parte, el director gerente del complejo hospitalario de Huelva, Antonio León, ha insistido en "la necesidad de dar seguridad jurídica a los trabajadores no solo con la paralización de la fusión sino con la marcha atrás de la misma". De hecho, ha anunciado que el próximo 21 de febrero habrá una reunión de la Mesa Sectorial donde "se llevará un borrador que sirva de marco y marque el camino".

Otro de los objetivos, ha precisado León, es "seguir avanzando en el desarrollo de los servicios sanitarios, da igual como complejo o con hospitales separados", y ha citado servicios como el de Pediatría, Urgencias, Materno Infantil, Cardiología, entre otras.

A su juicio, se trata de "un proceso complejo y es difícil solucionar las carencias que tenemos, que no se resuelven de la noche a la mañana", no osbtante ha insistido en que "el compromiso es claro y seguiremos poniendo encima de la mesa todas las mejoras tanto para los profesionales, como para los sindicatos y los ciudadanos".

"Yo me hice cargo de esta gerencia con este compromiso, para darle un nuevo giro a la situación sanitaria, en términos de mejora de asistencia", ha remarcado Antonio León, quien ha dejado claro que "yo no vine aquí para hacer una fusión, sino para mejorar los servicios, y el día en que éste no sea el compromiso, nadie tendrá que pedir mi dimisión porque me iré yo".

Por último, el delegado, tras ser preguntado por la ausencia de miembros de la plataforma 'Huelva, por una sanidad pública digna', liderada por Paloma Hergueta, ha aclarado que "fue una reunión con los sindicatos representados en la Mesa Sectorial de Salud, lo que no quiere decir que la plataforma no vaya a tener su foro o su lugar de encuentro". En este punto, ha asegurado que la citada plataforma no ha solicitado "ningún encuentro con la Delegación de Salud ni con la gerencia del complejo, sí con el consejero de Salud, Aquilino Alonso, y ya éste adoptó el compromiso".