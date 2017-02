Tribunales.- Alcalde, que niega "voluntad de injuriar a nadie", ratifica que se dio agua "no apta" en Loreto

14/02/2017 - 14:01

El alcalde de Cádiz, José María González (PCSSP), ha ratificado ante la juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz que el anterior equipo de gobierno (PP) "entre el 19 de septiembre y el 13 de octubre de 2014 se distribuye agua no apta para el consumo --en el barrio de Loreto--, pese a que los informes de la UCA aconsejaban poner en conocimiento de las autoridades sanitarias los índice de e.coli y de bacterias que formaban parte del agua que se estaba suministrando". No obstante, ha asegurado que con dichas manifestaciones "no hubo una voluntad de difamar ni injuriar a nadie personalmente".

CÁDIZ, 14 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas tras salir del Juzgado, González ha afirmado que "ha sido una declaración larga, pero necesaria y bastante clarificadora".

Así, ha explicado que la juez le ha preguntado "si había habido voluntad de ofender, injuriar o calumniar" a la exalcaldesa del PP, Teófila Martínez, y al concejal Ignacio Romaní, "y evidentemente mi respuesta ha sido que no, porque nunca hubo voluntad de ofenderlo".

En este sentido, ha señalado que en sus manifestaciones "lo que sí hablamos es de la mala gestión técnica y política que se hizo del incidente de Loreto".

González ha incidido en que "durante más de diez días los vecinos estuvieron bebiendo agua de camiones y supuso un gasto para las arcas municipales de más de un millón de euros que todavía estamos pagando".

A su juicio, "en el fondo hay que hablar de eso", por lo que ha manifestado estar "contento porque me hayan citado, porque volvemos a hablar de un tema del que es necesario hablar y arrojar luz", ya que "se había tapado de forma bastante opaca y dudosa por parte del anterior equipo de gobierno".

El alcalde ha señalado que ante el juez ha indicado que "desoyendo los informes de los científicos de la UCA, que decía que tenía presencia de bacterias, no se puso en conocimiento de las autoridades sanitarias", por lo que "hay una mala gestión técnica del incidente y mala gestión política, y es a lo que nosotros nos remitimos".

"Me ratifico en que entre el 19 de septiembre y el 13 de octubre se distribuye agua no apta para el consumo, pese a que los informes de la UCA aconsejaban poner en conocimientos de las autoridades sanitarias los índice de e.coli y de bacterias", ha incidido el alcalde, que ha añadido que "si a sabiendas significa con conocimiento, evidentemente existen unos informes que dice que hay una presencia bacteriana".

Finalmente, González ha afirmado que espera "que pase lo que tenga que pasar", por lo que "como no hubo una voluntad de difamar ni injuriar a nadie personalmente, espero que se archive y se deje paso a lo que de verdad pasó para que nunca más vuelva a ocurrir, no por una cuestión política o de revanchismo".