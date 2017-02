Zoido, sobre el ‘pendrive’ policial del ‘caso pujol’: “no se debe ocultar nada al juez’

14/02/2017 - 14:01

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró hoy, en referencia al 'pendrive' policial del 'caso Pujol' que este martes se volcaba en la Audiencia Nacional, que "no se debe ocultar nada al juez, sino decirle dónde está, qué es lo que es y de donde viene".

Zoido se refirió a esta cuestión en una rueda de prensa en la sede de su departamento, en la que dio a conocer el balance de criminalidad correspondiente a 2016.

Durante esta comparecencia, el ministro fue preguntado por el hecho de que el juez José de la Mata, instructor del 'caso Pujol', programase para este martes el volcado del 'pendrive' que la Policía Nacional le entregó la semana con supuesta información de esta investigación y que un inspector encontró al ordenar su cajón.

A este respecto, el ministro señaló que, una vez que se efectúe el volcado de esta memoria informática, "el juez tomará la decisión que tenga que tomar una vez que vea el contenido del mismo y que lo haya visto delante de todas las partes que están personadas". En todo caso, el titular de Interior destacó que "no se debe ocultar nada al juez, sino decirle dónde está, qué es lo que es y de donde viene".

DEBE QUEDAR "CONSTANCIA"

Al mismo tiempo, Zoido también se refirió a los informes que el comisario Eugenio Pino, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía, dijo la semana pasada que encargó a unos agentes que se dedicaban a revisar casos relevantes, algo que supuestamente hicieron con el 11-M, el asesinato de Marta del Castillo y el 'caso Faisán'.

El ministro dijo haberse visto "sorprendido" por las afirmaciones del comisario Pino y añadió que crear un grupo de agentes para revisar casos puede ser una decisión "legítima" e, incluso, "oportuna", pero añadió que "el trabajo del grupo tiene que quedar su constancia ahí".

Añadió que le "preocupa" que pueda no quedar constancia del trabajo de estos agentes, pero dijo que espera que el nuevo DAO de la Policía, Florentino Villabona, pueda ir "reconduciendo" esta situación "y que no nos encontremos con más informes que luego no aparecen y con más 'pendrives'" que luego se encuentran. Destacó, en este sentido, que "es importante que la custodia de documentos o la custodia de cualquier objeto nunca vea rota".

En todo caso, abogó porque "el Estado de derecho se imponga y que estas situaciones pasen a la historia", en referencia a lo referido a los informes y el 'pendrive'.

14-FEB-17

