Oftalmólogos del Hospital Virgen Macarena, premiados por la Academia Americana de Oftalmología

14/02/2017 - 14:11

Su comunicación en video fue galardonada con el 'Fan Favourite Video Award' en la categoría de 'Ocular Tumors and Pathology'

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

La Unidad de gestión clínica de Oftalmología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla ha sido galardonada recientemente por la Sociedad Americana de Oftalmología, por su comunicación en vídeo titulada 'Iridociclectomy vs. Sclerouvectomy for Iris-Ciliary Body Melanomas: Indications for and Variations of the Technique'.

Un galardón que, según un comunicado, fue entregado a los autores del estudio María Isabel Relimpio, Antonio Manuel Garrido, Francisco Espejo, Lourdes María Coca, María Jesús Díaz, José Antonio Terrón, y Enrique Rodríguez de la Rúa durante el pasado congreso de la Academia celebrado en Chicago (EEUU).

Dicha comunicación fue galardonada con el 'Fan Favourite Video Award' en la categoría de 'Ocular Tumors and Pathology', concedido por los propios asistentes al congreso, más de 30.000 de todo el mundo.

Esta distinción viene a refrendar la labor de excelencia realizada en la Unidad de Oncología Ocular del mencionado hospital sevillano, unidad de referencia nacional desde hace años y con amplia experiencia en el manejo de la patología ocular tumoral tanto en niños como en adultos.