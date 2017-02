Murgui asegura que las directrices de cesión de espacios cumplen con la ley y con todos los procedimientos establecidos

14/02/2017 - 14:27

El delegado de Coordinación Territorial y Asociaciones, Nacho Murgui, ha asegurado este martes en rueda de prensa que las directrices de cesión de espacios adscritos a las juntas y dirigidos al tejido asociativo cumplen con la ley y con todos los procedimientos establecidos.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Ante el anuncio de Ciudadanos de impugnar algunas cesiones, el delegado ha contestado que "si hay quien entiende que una cesión no cumple la ley, hacen bien en impugnar" pero ha añadido que desde el Gobierno municipal están "seguros de que sí se cumple con los procedimientos establecidos y con las normas de participación ciudadana".

Además el procedimiento está respaldado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento. El concejal-presidente de Chamberí, Jorge García Castaño, por su parte, ha tildado de "sorprendente" la actitud de Ciudadanos ante, por ejemplo, "un local que estaba vacío desde 2009 y que ahora se va a llenar de actividad con el tejido del barrio". "Antes las cesiones se hacían sin pasar por ningún lado. No sé si plantean revertirlas", ha lanzado.

Murgui, a su vez, ha planteado que las directrices marcan un procedimiento para acceder a los locales pero "no van más allá, no resuelven todos los problemas". Ha reconocido la existencia de colectivos que han mostrado una visión crítica con las directrices. "Dicen que son mejorables y nosotros tomamos nota porque es una crítica constructiva", ha señalado. Ahí se circunscribe la comisión de seguimiento que se habilitará el próximo mes de abril. "Se trata de poner cauces, no muros", ha resumido.

Por otro lado, Nacho Murgui ha explicado que las directrices de cesión no tienen carácter retroactivo. "Otra cosa serían los casos puntuales, escandalosos pero en principio no nos constan", ha declarado.