Baleària negocia con la APV construir una nueva terminal en el Puerto de Valencia "lo más cerca posible a la ciudad"

14/02/2017 - 14:36

APV ve complicado que se pueden encontrar una nueva ubicación para la compañía en el recinto portuario porque no hay espacio disponible

VALENCIA, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de Baleària, Adolf Utor, ha avanzado este martes que está negociando con la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) construir una nueva terminal en el recinto portuario de Valencia con el objetivo de mejorar sus actuales instalaciones, que ha recordado que en un principio eran "provisionales", para que estén "lo más cerca posible de la ciudad".

Utor se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa para hacer balance del ejercicio 2016, que arroja un beneficio para la compañía de 39 millones, y en donde ha puntualizado que su intención es obtener una concesión e invertir entre 15 y 20 millones de euros para abrir una nueva estación marítima que esté lista en un plazo de dos a tres años.

"Nuestro objetivo es que esté lo más cerca posible de la ciudad para dar un servicio más digno y eficiente a los ciudadanos. En estas instalaciones hemos estado cómodos, pero queremos acercarnos a la ciudad", ha indicado Utor.

Además, ha remarcado que la intención de la compañía es que la nuevas instalaciones vayan "más allá de una estación marítima al uso" y, en este sentido, ha puesto como ejemplo la estación que la naviera tiene en el puerto de Dènia (Alicante) en la que ofrece actividades culturales y gastronomía.

Al respecto, el presidente de la APV, Aurelio Martínez, en atención a los medios de comunicación en un acto de Boluda Corporación Marítima, ha considera que la demanda de Baleària es "razonable" aunque ve complicado que se pueden encontrar una nueva ubicación para la compañía en el recinto portuario valenciano porque en este momento no hay espacio disponible.

"Entiendo que es una demanda razonable, pero el problema es que esto son espacios concesionarios y no vas a tirar a uno para poner a otro porque tienes un contrato. Hemos estado mirando planos y no hay muchas posibilidades de acercarlo más si no es quitando a terceros y eso no tiene sentido" ha indicado Martínez.

No obstante, ha remarcado que si hubiera alguna posibilidad desde la APV estarán "encantados" de concederles un espacio más cercano a la ciudad. "Vamos a verlo", ha sostenido el presidente de la APV quien ha puntualizado que quizás "de una manera privada" la compañía puede llegar a una transacción con la entidad que ocupara la ubicación que Baleària quisiese.

OTRAS TERMINALES

Por otro lado, Utor ha indicado que también está trabajando en la apertura de nuevas terminales en los puertos de Barcelona y Las Palma de Mallorca. De hecho, la compañía prevé una inversión*n de 130 millones para la apertura de las tres estaciones marítimas.

En el caso del puerto de la Ciudad Condal, el presidente de Baleària ha comentado que la negociación está "avanzada", mientras que con la autoridad portuaria de las islas va todo "más lento" porque "no tienen muy claro lo que son los medios público-privados".