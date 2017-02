Cabices dice que jamás ha cobrado sin trabajar y "nunca" percibió cantidades de Kutxabank

14/02/2017 - 14:38

El exdelegado del Gobierno en el País Vasco Mikel Cabieces ha asegurado que "nunca" ha cobrado sin trabajar y que jamás percibió cantidades económicas de Kutxabank, porque le pagaba el bufete de abogados Rafael Alcorta, con el que colaboraba.

Durante su declaración en el juicio que se sigue en la Audiencia de Bizkaia por los presuntos pagos irregulares, por importe de 243.592 euros, que recibió del banco vasco a través del despecho de Rafael Alcorta, durante la etapa de Mario Fernández, Cabieces ha dicho no recordar si entró en el despacho de abogados porque le llamó el responsable, quien le comentó que "Kutxabank le había propuesto para que fuera colaborador" o lo hizo el propio Mario Fernández.

En todo caso, ha negado que le ofrecieran cobrar sin desempeñar labor alguna. "Eso es imposible. En mi vida he cobrado sin trabajar", ha manifestado.

Tras enumerar las labores desempeñadas para el banco vasco, y preguntado por si conocía que las cantidades que percibía eran abonadas por Kutxabank, ha manifestado que no habló con el banco al respecto en ninguna ocasión. "Yo de Kutxabank no he cobrado nada. Quien me pagaba era el señor Alcorta", ha reiterado.

