La oposición denuncia un "menosprecio más" al Parlamento con el veto del Gobierno a la ley gallega sobre preferentistas

14/02/2017 - 14:45

En Marea, PSdeG y BNG han coincidido al criticar este martes el veto del Gobierno a la tramitación en el Congreso de una proposición de ley aprobada en marzo de 2014 por unanimidad en el Parlamento gallego para que los titulares de preferentes en entidades bancarias rescatadas puedan recuperar íntegramente su dinero.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 (EUROPA PRESS)

En primer lugar, en su comparecencia ante los medios tras la reunión de la Xunta de Portavoces, la portavoz parlamentaria del BNG, Ana Pontón, ha criticado que este veto suponga "un menosprecio más al Parlamento gallego" y otra "muestra de la irrelevancia política" de Feijóo, que permite que las leyes que se aprueban en Galicia "con su voto" sean "ninguneadas en Madrid".

Además, la líder del Bloque también ha denunciado que esta proposición de ley aprobada por unanimidad en Galicia "permaneciese secuestrada" en el Pazo do Hórreo desde "2014 hasta 2016". "Estoy convencida de que esta ley no estuvo tres años en un cajón por un olvido, sino que lo hizo deliberadamente el PP porque no quería que este tema saltase a nivel del Estado", ha censurado.

En este sentido, la viceportavoz del Grupo Parlamentario del PSdeG, Patricia Vilán, ha considerado que este nuevo "veto" supone "otra muestra de la hipocresía de Feijóo y del PP" que en Galicia "aprueba una ley y en Madrid otra cosa totalmente distinta".

"Siempre es muy fácil poner aquí la cara de bueno y aprobar las proposiciones de ley sabiendo que en Madrid el rechazo de su partido va a ser flagrante, como en este caso", ha asegurado la parlamentaria socialista, quien ha afeado también la actitud del Partido Popular con la transferencia de la autopista AP-9.

"VERGÜENZA"

El último de los representantes de la oposición en intervenir ha sido el viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, quien ha tachado de "vergüenza" que el Partido Popular utilice "determinadas argucias" para "vetar debatir lo que es una posición unánime del Parlamento de Galicia".

"O nos están engañando o Feijóo no pinta nada en el PP en Madrid", ha planteado Antón Sánchez, quien ha criticado que los populares apelen a la unidad "con fotos" pero que, a la hora de la verdad, "no esté de acuerdo en nada".

Por su parte, el viceportavoz parlamentario del PPdeG, Miguel Tellado, ha asegurado no tener la "sensación" de que "ninguna iniciativa fuese vetada", tras lo que ha destacado que "quien estuvo al lado de los preferentistas en Galicia fue el Gobierno de la Xunta", que "desde el momento en el que se planteó el problema apostó por el arbitraje".

"Por eso el 80% de los preferentistas recuperaron el 100% de sus ahorros", ha manifestado antes de recordarle a la líder del BNG que "lo que hizo el Bloque fue decirle a los preferentistas que no fuesen al arbitraje".