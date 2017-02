Cifuentes cree que una bicefalia en el PP podría generar "distorsiones" en el proyecto político en Madrid

14/02/2017 - 14:57

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha considerado este martes que ahora una bicefalia en el PP de Madrid podría generar "distorsiones" en el proyecto político en Madrid.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Así lo ha dicho en rueda de prensa en la sede del PP en la calle Génova, donde ha anunciado su intención de presentar una candidatura a presidir el PP de Madrid de cara al Congreso que los populares madrileños celebrarán del 17 al 19 de marzo.

La popular ha considerado que en todos los partidos que una persona ostente estos dos cargos es "lo normal y lo habitual". "Una bicefalia podría generar distorsiones en el proyecto político que estamos llevando a cabo en la Comunidad de Madrid", ha señalado.

En su opinión, el "único problema" que, a su juicio, podría generar la acumulación de cargos es tener más trabajo, pero ella tiene la "inmensa suerte" de que le gusta su trabajo y eso "no es un problema" y si para ella no lo es, en su opinión, no debería serlo para los demás. En este punto, ha indicado que durante este año se ha dedicado a ambas tareas y eso "no ha supuesto que haya hecho dejación" de sus funciones.

Durante su intervención, ha animado a presentarse a "cualquier afiliado que piense que tienen un proyecto y ganas de presidir el PPP de Madrid", ya que "la confrontación de ideas es buena". Eso sí, ha precisado que de momento no hay ninguna candidatura confirmada. Ella lo hará en los próximos días cuando consiga los avales (90).

La también jefa del Ejecutivo autonómico ha advertido de que hará una campaña "que se base exclusivamente en confrontar proyectos y modelos" para el futuro del PP de Madrid, de manera que no hará comentarios sobre posibles rivales, ya que en este proceso hay que "avanzar en positivo".

UNA CAMPAÑA "SIN DESCALIFICACIONES"

"No voy a entrar en descalificaciones, opiniones, ni etiquetas. No voy a hacer ningún comentario negativo respecto a nadie que quiera confrontar conmigo", ha remarcado.

"La campaña que voy a protagonizar en primera persona va a ser en positivo", ha avanzado Cifuentes, quien ha dicho que lo que busca es "ilusionar a los afiliados", que estos "recuperen su orgullo", ampliar más la base electoral del PP de Madrid y recuperar la confianza de las personas que dejaron de confiar en ellos.

Preguntada por si le puede beneficiar o perjudicar en este proceso haber estado al frente de la Gestora durante un año, ha indicado que que eso es algo que "decidirán los afiliados".

"Voy a trabajar como he hecho hasta ahora y a seguir recorriéndome las sedes hablando con los militantes", ha señalado Cifuentes, quien ha precisado que allí presentará un proyecto del PP "muy unido al proyecto de gobierno del PP en la Comunidad" porque, según ha señalado, son "dos proyectos que van a la par".

Cifuentes, quien ha afirmado que se presenta con el conocimiento del presidente del partido, Mariano Rajoy, y de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, ha avanzado que no hará actos de partido hasta que no comience la campaña, que pagarán a escote -- no lo hará ni el partido, ni el grupo parlamentario, ni la Comunidad de Madrid-- y que se basará en "patear la Comunidad de Madrid", las sedes del PP y hablar con la gente.

"No voy a hacer una campaña electoral de masas que cueste dinero", ha indicado para señalar que apuestan por actos pequeños y encuentros con militantes. Una campaña "cercana que no cueste dinero", ha concluido.