(ampliación) errejón exige que la ejecutiva de podemos refleje la “correlación de equilibrios” tras la asamblea de vistalegre

14/02/2017 - 14:50

- Reclama el 40% de representación en la nueva dirección

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

El portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, exigió este martes tener al menos un 40% de representación en el nuevo Consejo de Coordinación de Podemos, en el que tendrá mayoría Pablo Iglesias tras los resultados de las votaciones de la asamblea estatal que Podemos celebró el pasado fin de semana en Madrid.

"Yo encabecé una iniciativa que defendía que en la Ejecutiva debía intentar reflejar más o menos la correlación en el Consejo Ciudadano", "en torno al 60% ('pablistas')/40% ('errejonistas')". "Me parecería saludable que la Ejecutiva lo reflejara", dijo.

El documento organizativo de Pablo Iglesias establece que el Consejo de Coordinación de Podemos esté compuesto por entre 10 y 20 personas. Según los porcentajes, Errejón pide un mínimo de cuatro secretarías si la Ejecutiva está compuesta por 10 personas u 8 si finalmente la integran 20 miembros.

Respecto a su labor al frente de la Secretaría Política indicó que se siente "muy orgulloso del trabajo realizado". "No sé si seguirá la Secretaría Política, nolo voy a valorar porque no hay decisioines en firme. Si sigue y sigue en manos de otra persona le deseo suerte. Si sigue y siguiera en mis manos seguiría haciendo el mismo trabajo que he hecho hasta ahora de la mejor manera que sé. Pero es una decisión que no me corresponde tomar a mí", manifestó.

En cualquier caso, dijo que está "a las órdenes del proyecto político" que defiende, que insistió en que "no es contrario" al de Pablo Iglesias, y añadió que tras la II Asamblea Ciudadana del partido habrá "una dirección más plural" en la formación política.

HABLARÁ ESTA TARDE CON IGLESIAS

Explicó que esta tarde volverá a hablar con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, para abordar su futuro en el partido. "El proceso de debate se ha cerrado" y ahora "la dirección y el secretario general tendrán que decidir", indicó Errejón, para a renglón seguido insistir en que él estará en la posición en la que sea más útil para la organización.

"No es un momento de pasos atrás, sino de pasos adelante", agregó tras recordar que ya dijo que defendería su ideario "asumiendo cualquier consecuencia". No obstante, aseguró que "todo es posible y todo se puede discutir", aunque recalcó que "sería un honor" continuar al frente de la portavocía parlamentaria.

(SERVIMEDIA)

14-FEB-17

LDS/gja