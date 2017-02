El PSOE-A pide al Gobierno del PP que recupere la financiación contra la violencia machista

14/02/2017 - 15:18

La portavoz de Igualdad y Políticas Sociales del PSOE-A en el Parlamento de Andalucía, Soledad Pérez, ha pedido este martes al Gobierno del PP que "recupere la financiación para las políticas de igualdad de género y contra la violencia machista porque no se puede hacer política sin presupuesto".

CÓRDOBA, 14 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa en Córdoba, Pérez, quien ha mantenido un encuentro con colectivos de mujeres, ha afirmado que "es necesario recuperar el Ministerio de Igualdad y las políticas de igualdad de género", del mismo modo que es necesario que "se rechace la violencia machista y se alcance ya un pacto de Estado contra esta lacra social".

"No es suficiente --ha opinado-- con tener en el Congreso de los Diputados durante tres meses a una serie de expertos que nos digan qué hay que hacer con respecto a la violencia de género, hay que manifestarse todos los días contra la violencia machista".

Además, la parlamentaria socialista ha asegurado que "la lucha contra la violencia de género no pasa por nombrar como nueva responsable de esta materia a nivel estatal a quien desmanteló las políticas de igualdad en Extremadura, cuando fue responsable de esta área en dicha comunidad autónoma".

Pérez, que ha condenado que en lo que va de año haya sido asesinadas más de una decena de mujeres, ha aseverado que "no hay lucha contra la violencia machista si no hay políticas a favor de la igualdad entre mujeres y hombres", al tiempo que ha señalado que "esa política no pasa por desmantelar las convocatorias de ayudas a las universidades públicas para estudios de igualdad y de género, como acaba de hacer el PP".

La portavoz socialista ha afirmado que no se puede "consentir que cada día se nos diga que lucha contra la violencia de género es una cuestión de Estado y ver cómo el presidente del Gobierno no sale a rechazarla", por ello ha reivindicado que "Rajoy y la ministra de Sanidad, Servicios Públicos e Igualdad sean los que digan basta ya y que tengamos un rechazo social a la violencia machista desde el primer nivel".