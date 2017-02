Crespo, "apesadumbrado" por ser tratado con "total injusticia", recurrirá el ingreso en prisión al TC

14/02/2017 - 15:19

El considerado 'número 2' de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha recibido la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de enviarlo a prisión --al igual que a otros cabecillas, Francisco Correa y Álvaro Pérez 'El Bigotes'-- "con la pesadumbre de una persona que sabe que está siendo tratada con total injusticia". Por ello, recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) la resolución.

VALENCIA, 14 (EUROPA PRESS)

Así lo ha aseverado a los medios de comunicación el abogado de Crespo, Miguel Durán, que ha calificado la resolución del alto tribunal valenciano de "absolutamente injusta, de mero trámite, porque esta decisión estaba tomada". "Hemos asistido a una teatralización de lo que ya estaba predeterminado por el tribunal. Se ha hecho un seguidismo absoluto del argumento de la Fiscalía", ha lamentado.

El letrado ha considerado que "el único argumento que esgrime el ministerio público es el riesgo de fuga". "Yo le he combatido eso diciéndole que mi cliente siempre ha comparecido y está a disposición de distintos tribunales. Además, no tiene medios, y en el caso de que quisiera fugarse, que no quiere, sus medios están bloqueados por parte de la justicia. Nos han entregado una resolución que no contiene ni una motivación mínima para decretar el ingreso en prisión, tal y como exige el Tribunal Constitucional".

Para Durán, la entrada de Pablo Crespo en la cárcel de Picassent (Valencia) supone "cercenar y cortocircuitar el derecho de defensa". En este sentido, ha afirmado que si algo disponen los tribunales es "la necesaria proximidad entre abogado y defendido para preparar el recurso de casación" y ha reprochado que hay "algunas instancias a las que les interesa mucho dificultar al máximo ese derecho de defensa". "De otra manera no me lo explico", ha apostillado.

Durán ha explicado que ha puesto de manifiesto al tribunal que, dada su condición de invidente y que la gran cantidad de documentación de la causa no está accesible para personas ciegas "incumpliendo la legislación", tiene dos opciones: o pedir que toda la causa se haga accesible para ciegos --"yo hasta ahora no he reivindicado eso porque tenía a mi defendido pero si me lo quitan tendré que pedirlo", ha razonado-- o renunciar a la defensa.

"NO TIENE MEDIOS"

"Si renuncio a la defensa --ha advertido-- mi defendido no tiene medios para pagarse un abogado distinto. A mí tampoco me está pagando pero lo hago por amistad; si se designa un abogado de oficio, el tribunal y fiscalía están poniendo los cimientos para un pronunciamiento de nulidad que se va a dar en el Supremo, el Constitucional o Estrasburgo, a donde se llegue".

Miguel Durán ha reiterado su opinión de que el auto judicial "no tiene ninguna razonabilidad". "Hemos venido aquí a sabiendas de que esto era una decisión; me reitero en que no hemos tenido un tribunal imparcial, la prueba la tengo en este auto y lo digo en estrictos términos de defensa", ha agregado.

Sobre el ánimo en el que se encuentra Pablo Crespo, el abogado ha dicho que se ha tomado la noticia "con la pesadumbre de una persona que sabe que está siendo tratada con total injusticia pero con la entereza de quien sabe que hay que seguir luchando". "Me aseguran, porque yo no he podido verlo, que la mirada de la fiscal reflejaba sentimiento de culpabilidad, de mala conciencia", ha dicho el letrado.

"DESATINO"

Sobre los pasos que va a seguir la defensa, Durán ha detallado que va a recurrir el auto, primero en súplica ante el mismo tribunal, lo que ha calificado como un "trámite". "Vamos a invertir el tiempo preciso porque el verdadero recurso es el de amparo ante el Tribunal Constitucional, que espero que se dé cuenta del desatino que se esta cometiendo aquí", ha declarado.

Ha añadido que su representado "no tiene ningún temor específico a ninguna causa, salvo del que se desprende de que está metido en una serie de juicios que ya tienen una sentencia de la opinión pública y publicada". "El temor que tiene es que se siga produciendo el efecto de Valencia, que los jueces no se sepan separar de esa influencia que el caso suscita", ha concluido.